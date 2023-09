Argomentare ricorso Cassazione per inutilizzabilità elemento a carico

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato non meritevole di accoglimento, in quanto generico, e ciò sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014).

3. Conclusioni



La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come va argomentato il ricorso per Cassazione con cui si eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento a carico.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, elaborato sempre in sede di legittimità, che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per Cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

È dunque consigliabile, alla stregua di questo approdo ermeneutico (argomentando a contrario), formulare, in tale ipotesi, un ricorso per Cassazione in cui spiegare il perché gli elementi di prova acquisiti illegittimamente siano rilevanti ed influenti, in guisa tale che, per effetto della loro espunzione, le residue risultanze non risultano essere sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.