Amministrazione di sostegno -Scheda di Diritto

L’amministrazione di sostegno è un istituto che mira a fornire un supporto personalizzato a persone che, pur non essendo completamente incapaci, necessitano di assistenza nella gestione dei propri interessi. A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno è pensata per adattarsi alle esigenze specifiche dell’individuo, garantendo un intervento proporzionato alla situazione.

4. Soggetti coinvolti



4.1. Beneficiario

Il beneficiario è la persona per la quale viene disposta l’amministrazione di sostegno. Può essere chiunque si trovi in condizioni di difficoltà nel gestire autonomamente i propri affari a causa di una malattia, disabilità fisica o mentale.

4.2. Amministratore di Sostegno

L’amministratore di sostegno è la persona nominata dal giudice tutelare per assistere il beneficiario. Può essere un familiare, un amico, o, in mancanza, una persona di fiducia del beneficiario, o anche un professionista esterno. Il suo compito è di assistere il beneficiario nelle attività che quest’ultimo non è in grado di svolgere autonomamente.

4.3. Giudice Tutelare

Il giudice tutelare è l’organo giurisdizionale competente a nominare l’amministratore di sostegno e a vigilare sull’attività di quest’ultimo. Il giudice ha il potere di definire i compiti e i limiti dell’amministratore di sostegno e di modificare o revocare le misure disposte, se necessario.