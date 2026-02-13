Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e implementa le tutele contro l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro. L’articolato interviene su alcuni articoli del Testo Unico sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), aggiornando definizioni, procedure, limiti di esposizione, obblighi informativi e modalità di campionamento, con un obiettivo chiaro: innalzare lo standard europeo di protezione dei lavoratori e ridurre drasticamente l’incidenza delle patologie asbesto-correlate . Per approfondimenti, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

