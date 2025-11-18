Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Alcoltest: quando non occorre avvisare il conducente della facoltà di difesa?

Quando non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest?

Scarica PDF Stampa Allegati

Quando non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 29693 del 19-02-2025

sentenza-commentata-art.-5-2025-11-18T081838.197.pdf 116 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen.


La Corte di Appello di Salerno confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Nocera inferiore, con la quale l’imputato veniva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada e condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, oltre a essere applicatogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. ravvisabile nell’omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore prima dell’avvio della procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia mediante richiesta di sottoporsi al relativo test, con conseguente nullità e inutilizzabilità del verbale di accertamento della violazione dell’articolo 186, comma 7, cod. strada e di tutti gli atti conseguenti. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini” (Sez. 4, n. 35594 del 10/02/2021; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014).

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni: non è obbligatorio avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore se questi rifiuta l’alcoltest


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore non è dovuto in caso di rifiuto dell’alcoltest, poiché la presenza del difensore serve a garantire la regolarità di un atto non ripetibile solo se effettivamente eseguito.
Ove si verifichi quindi una situazione di questo genere, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sollevare eccezioni in tal senso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Procedura penale
Procedibilità per furto: la proposta di modifica

All’esame della Commissione giustizia della Camera dei Deputati una norma modificativa dell’art. 624…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 15/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Procedura penale
Relazioni affettive intime delle persone detenute: il nuovo disegno di legge

Presentato un disegno di legge volto a intervenire in materia di relazioni affettive intime delle pe…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 14/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Procedura penale
Delitto di indebita compensazione: quando si consuma?

Il reato di indebita compensazione si consuma con l’invio dell’ultimo modello F24 dell’anno, momento…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 11/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Stupefacenti
Procedura penale
Consulta: art. 85-bis DPR 309/1990 legittimo su confisca allargata

La Consulta ritiene non illegittimo costituzionalmente l’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 (con…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 07/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;