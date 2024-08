Adempimento collaborativo, adempimenti tributari, concordato preventivo biennale: in vigore le modifiche

1. La delega per la riforma fiscale



Il decreto reca disposizioni correttive e integrative di alcuni decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023. La stessa legge all’articolo 1, comma 6, aveva disposto una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 (24 mesi dall’entrata in vigore dalla legge delega) o 4 (proroga di 90 giorni del termine di delega nell’ipotesi in cui termini per l’espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge in parola e secondo la procedura ivi disposta. Per saperne di più sull’iter precedente, leggi gli articoli: Riforma fiscale: novità su adempimenti tributari e concordato preventivo biennale e Riforma fiscale 2023: via libera Camera alla legge delega