Riforma fiscale 2023: via libera Camera alla legge delega

2. Le modifiche della Camera: tredicesime e straordinari detassati, riduzione aliquote Irpef, E-cig online con ritiro dal tabaccaio, acconto tasse a rate, superamento dell’Irap, stop superbollo



La Camera, come riportato da Ilsole24ore, si sono concentrate sulla prima parte della delega per la riforma fiscale, ovvero gli articoli dall’1 al 13. Esaminiamoli uno alla volta.

Detassazione tredicesime e straordinari

Per i dipendenti con redditi bassi verranno detassati tredicesime e straordinari, per aumentare il netto in busta paga. Per i premi di produttività, invece, ci sarà una riduzione delle tasse, nonché la riduzione dell’Ires per le imprese nelle quali ci sia una partecipazione agli utili dei dipendenti. Era stata introdotta durante l’esame in Commissione alla Camera.

Riduzione aliquote Irpef

Si prevede la revisione e la graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), nel rispetto del principio di progressività e nella transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica. Per gli scaglioni, già passati da 5 a 4, si prevede un passaggio a 3, per poi unificarsi. I tre scaglioni previsti sarebbero:

• 23% per i redditi fino a 28 mila euro;

• 35% per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro;

• 43% per i redditi oltre 50 mila euro.

E-cig

Viene allentato il divieto di vendita a distanza delle e-cig, introdotto nl testo originario: si potranno acquistare online anche da Paesi UE, ma solo con consegna in tabaccheria o in un negozio di e-cig.

Acconto tasse a rate

Un’altra novità della Legge delega, riguarda la possibilità di rateizzare l’acconto delle tasse di novembre e di ridurre la ritenuta d’acconto per i lavoratori autonomi.

Irap

Si dovrà verificare il graduale superamento dell’imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; è prevista l’istituzione di una sovrimposta secondo le regole IRES.

Superbollo

Anche il superbollo dovrà essere gradualmente superato

Smart working

In vista della revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche si pone attenzione anche allo smartworking.