Accordi aziendali e deroghe contrattuali – Scheda di Diritto

Gli accordi aziendali e le deroghe contrattuali rappresentano strumenti flessibili attraverso cui le aziende possono adattare le condizioni di lavoro alle proprie specificità operative, in accordo con i sindacati e nel rispetto delle normative vigenti. Questo tipo di accordi, che si inseriscono nell’ambito della contrattazione collettiva di secondo livello, consente di modulare le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali (CCNL) per rispondere a esigenze locali o aziendali. Vediamo più in dettaglio cosa sono, come funzionano e quali sono i loro effetti.