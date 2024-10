Accesso alla documentazione condominiale: il problema spese per le copie

La riforma del condominio ha previsto un nuovo obbligo di informazione in capo all’amministratore (art. 1129 c.c.), il quale deve comunicare ai condomini, sin dall’inizio del suo mandato, quando e dove è possibile consultare la documentazione condominiale, nonché ipotizzando la creazione di un sito internet condominiale sul quale, con le dovute tutele, visionare i medesimi documenti.

L’art. 1130 bis c.c., invece, prevede espressamente un diritto in capo ai condomini che possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

A ben vedere, il legislatore ha fatto una distinzione in merito alla tipologia di documentazione condominiale. L'art. 1129 c.c. parla di registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1130 c.c., cioè del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. L'art 1130 bis c. fa riferimento, invece, ai documenti giustificativi di spesa, in altri termini, le c.d. "pezze d'appoggio". In ogni caso l'amministratore è obbligato a consentire l'accesso e a rilasciare copia dei documenti, ma non a consegnare gli originali degli stessi.

1. Le condizioni per la visione dei documenti condominiali

Il diritto di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili spetta ai condomini non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per cui essi intendono prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, individuando il solo limite che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa, non sia contrario ai principi di correttezza e i relativi costi siano assunti dai condomini istanti. Si può quindi affermare che il diritto di ciascun condomino a ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta è condizionato al rispetto di tre limiti fondamentali: 1) che l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione (spetta all'amministratore l'onere di dedurre e dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo ai condomini istanti, perché i documenti personalmente non li riguardano o l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza); 2) che non sia contraria ai principi di correttezza (si tratta di un limite di buon senso, che impedisce l'abuso di questo strumento da parte di condomini avversi all'amministratore, spinti a formulare continue richieste di copie e documenti per ostacolarne l'attività o, piuttosto, a precostituirsi un motivo di impugnazione della futura delibera); 3) che non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti (in tal senso si veda Cass. civ., sez. II, 29/11/2001, n. 15159). In ogni caso non basta inoltrare una richiesta di accesso prima dell'assemblea se poi, a fronte di un espresso invito alla consultazione, tale invito non viene coltivato dal condomino.

