Accesso agli atti amministrativi del condominio e del condomino

L’articolo 22, comma primo, della legge generale sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) stabilisce che “è riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è stato chiesto l’accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi”.

La disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi non condiziona l’esercizio ed il relativo diritto riferito ad una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall’ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche misura attenuata. Ne consegue la legittimazione all’accesso ed il riconoscimento a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato (o siano idonei a spiegare) effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla esistenza di una posizione giuridica.



1. L’accesso del condominio e del condomino alle pratiche edilizie del fabbricato condominiale

La giurisprudenza amministrativa è favorevole ad ammettere ormai pacificamente il diritto del condomino ad accedere alle pratiche edilizie concernenti il fabbricato condominiale (Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 27 marzo 2023, n. 1890). Il diritto di accesso può essere esercitato anche e indipendentemente dalla pendenza di un giudizio, anche perché – tra l’altro – l’accesso e la conoscenza degli atti può essere strumentale proprio alla valutazione circa opportunità e convenienza di avviare o meno una controversia giudiziale; inoltre, in tale ipotetico giudizio, la documentazione richiesta sarebbe comunque acquisibile nel contesto della relativa istruttoria. Si ricorda che anche il singolo condomino ha il medesimo diritto ad ottenere copia dei titoli edilizi e paesaggistici richiesti dal condominio.

2. L’accesso alle pratiche edilizie inerenti al fabbricato condominiale da parte di terzi: un caso recente

Una società, proprietaria di un’area vicina ad un caseggiato, intendeva realizzare su detto terreno un intervento edilizio.

Di conseguenza si apprestava a procedere all’esecuzione dei c.d. “testimoniali di stato”, per accertare ad evidenti fini cautelativi e nel precipuo interesse dei proprietari delle unità immobiliari antistanti l’intervento, lo stato degli immobili circostanti il lotto di terreno, nella condizione ante operam, sia riguardo le parti comuni che le unità abitative private. Tuttavia i condomini si opponevano alla esecuzione dei testimoniali di stato, impedendo l’accesso alle rispettive proprietà private e alle parti comuni dell’edificio. I condomini ritenevano che le attività della società sopra detta potesse ingenerare rischi di crollo come già in passato accaduto, a causa di presenza di falde acquifere che avevano richiesto lavori di consolidamento.

La società ricorreva al Tar per richiedere l’accesso agli atti, cioè la copia di tutti i documenti amministrativi in possesso della P.A., relativi ai fatti esposti sopra, con particolare riferimento al provvedimento con il quale è stato disposto lo sgombero e/o l’evacuazione d’urgenza degli immobili nel condominio a causa dello stato di dissesto dello stesso edificio, ai documenti relativi gli esiti degli accertamenti tecnici condotti per individuare le cause del “dissesto” strutturale del progetto, al progetto, ai pareri, alle autorizzazioni, ai nulla-osta, e, in generale, a tutti i documenti tecnici contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concernente i lavori di consolidamento dell’edificio, nonché ai documenti formati e/o acquisiti in un giudizio presso il Tribunale di Roma, con particolare riferimento all’elaborato tecnico predisposto dal Consulente Tecnico d’Ufficio.