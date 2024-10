Visione dei documenti: l’impedimento invalida la delibera condominiale?

L’impedimento frapposto alla visione dei documenti rende invalida la successiva delibera dell’assemblea condominiale? La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

riferimenti normativi: art. 1130 bis c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza 11/09/2003 n. 13350

riferimenti normativi: art. 1130 bis c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza 11/09/2003 n. 13350

Corte d'Appello di Napoli – sentenza n. 3747 del 25-09-2024



1. La vicenda: impedimento alla visione dei documenti relativi all’OdG dell’assemblea di condominio

Alcuni condomini citavano in giudizio davanti al Tribunale, il condominio, chiedendo che fosse dichiarata la nullità di una delibera, relativamente al punto n. 1 dell'ordine del giorno. Gli attori lamentavano, tra l'altro, l'omesso esame della documentazione prima dell'adunanza. Il Tribunale non accoglieva la richiesta degli attori. Quest'ultimi si rivolgevano alla Corte di Appello insistendo nell'evidenziare l'impossibilità di esaminare, nonostante le reiterate richieste, la documentazione sottesa al bilancio approvato con riferimento alla "Polizza Fabbricati" e all'elenco dei sinistri. Gli stessi condomini chiedevano la riforma della sentenza e, quindi, l'annullamento della delibera opposta.

2. La questione

La violazione del diritto del condomino di esaminare, a sua richiesta, i documenti relativi ad argomenti previsti all’ordine del giorno determina l’annullabilità della delibera approvativa dei medesimi punti?

3. La soluzione

La Corte di Appello ha dato ragione ai condomini. In particolare i giudici di secondo grado hanno notato che il Tribunale non ha, erroneamente, tenuto conto (come correttamente lamentato dagli appellanti) della richiesta di esibizione di documentazione formulata dagli attori all’amministratore del condominio, riguardante anche il contratto relativo alla “Polizza Fabbricati” e l’elenco completo dei sinistri relativi alla detta polizza condominiale dal 2009 all’attualità (con i relativi esiti e le eventuali somme liquidate con l’indicazione del beneficiario). I giudici di secondo grado hanno osservato che, con missiva, era stato chiesto all’amministratore di poter consultare una serie di documenti, tra cui, per l’appunto, quelli appena menzionati. Del resto, come ha sottolineato la Corte, dal verbale dell’assemblea è emerso come i condomini avessero contestato all’amministratore di non avergli mostrato la detta documentazione, “compreso l’elenco dei sinistri dettagliato”. La Corte ha evidenziato la mancanza di elementi per ritenere che tale documentazione sia stata, invece, consegnata dall’amministratore ai condomini, ricordando che il relativo onere probatorio è a carico del condominio. Trattandosi di rendiconto approvato senza la prova dell’amministratore di aver consentito ai condomini l’esame dei documenti, la delibera è stata annullata.



