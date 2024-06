Accelerazione dell’appello nella riforma Cartabia: istituti dell’avocazione e del concordato

Approfondimento sull’accelerazione del processo in appello nella riforma Cartabia, con riferimento agli istituti dell’avocazione e del concordato.



1. Accelerazione dell’appello nella riforma Cartabia: introduzione

Il sistema processuale di giudizio di secondo grado, nell’ottica della cosiddetta riforma Cartabia ed in particolare dei decreti attuativi che le hanno dato esecuzione, trova un suo punto focale nel novellato giudizio di appello sotto il duplice versante delle garanzie dell’imputato e della celerità del procedimento. Tanto si rinviene, innanzitutto, nel novellato articolo 601 c.p.p.: atti preliminari al giudizio. In tale sede processuale, il presidente del collegio giudicante, ordina preliminarmente, appunto, che l’imputato appellante sia citato senza ritardo; se invece vi è appello della pubblica accusa, l’ordine è rivolto altresì all’imputato non appellante. Allorquando la Corte disponga lo svolgimento dell’udienza nelle forme della partecipazione delle parti, anteriormente alla citazione degli imputati ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Il decreto in parola conterrà senz’altro l’indicazione delle forme decisorie: o pubblica udienza ovvero udienza camerale; quest’ultima nelle forme e coi modi dell’articolo 127 [1] c.p.p.

Tra i requisiti contenutistici del decreto di citazione per il giudizio di appello, spicca ora l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza; nel decreto vi sarà altresì l’indicazione del giudice competente e quella relativa al procedimento in camera di consiglio de plano,salvo che l’imputato o il suo difensore non chiedano la partecipazione all’udienza nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto.

Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello è notificato avviso ai difensori; avviso che deve, in sede di atti preliminari al giudizio, essere altresì comunicato al procuratore generale. In uno alla mancanza e/o insufficienza dell’indicazione dei requisiti essenziali del decreto di citazione a giudizio, comportano altresì nullità dell’atto preliminare in parola la non identificazione, in modo certo, dell’imputato e la mancanza dell’avvertimento al medesimo che non comparendo sarà giudicato in assenza.

Unitamente all’indicata novellazione il sistema processuale di gravame novellato in esecuzione della riforma Cartabia incentra però l’attenzione su due istituti in modo particolare: l’avocazione delle indagini preliminari e il cosiddetto atteggiamento d’appello, ossia il concordato.

2. L’avocazione delle indagini

Il sistema dell’avocazione delle indagini preliminari è stato completamente rivoluzionato dalla riforma Cartabia; norma fondamentale del sistema in discorso è l’art.412 c.p.p. [2] che opera una vera e propria ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’istituto avocativo nella duplice direttiva della facoltatività dello stesso, giusto la discrezionalità del procuratore generale e dell’ampiezza dei casi e dei modi nei quali la stessa può essere esercitata.

Linfa vitale viene data alla fattispecie processuale in rassegna dal nuovo articolo 127 disp. att. c.p.p. Il testo dell’indicata disposizione dedicata alla comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, deriva da due novazioni legislative: oltre che quest’ultima, di cui al decreto legislativo nr.31/2024 di attuazione della riforma Cartabia, ancor prima l’articolo 127 è stato oggetto di modifica ad opera della legge 24 novembre 2023, nr.168 in tema di femminicidio.

La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la Corte di appello i dati, di cui diremo in appresso, inerenti a taluni specifici procedimenti, mediante raggruppamento in distinti elenchi riepilogativi. Innanzitutto procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2 c.p.p. [3], salvo che il P.M. abbia formulato richiesta di differimento ex articolo 415-ter cpv. c.p.p. [4]. In tale ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell’elenco riepilogativo solo in caso di rigetto della richiesta.

Tra i procedimenti da raggruppare in distinti elenchi riepilogativi, vi sono poi i procedimenti nei quali il P.M. non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini fissati ai sensi dell’art.415-ter commi 4 e 5 c.p.p. [5]. Il procuratore generale presso la Corte di appello, ogni tre mesi acquisisce, dalle procure della Repubblica del distretto di cui è il capo, i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’art.362-bis c.p.p. [6], e invia al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

Sciogliamo adesso la riserva sui dati che le procure della Repubblica devono trasmettere al procuratore generale posto a capo del distretto. Per ciascuno dei procedimenti or ora indicati la segreteria del pubblico ministero di primo grado deve comunicare al procuratore generale – alla sua segreteria particolare – le oggettività di dati che qui di seguito indichiamo:

le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

il luogo di residenza, dimora o domicilio, della persona sottoposta alle indagini;

le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

il luogo di residenza, dimora o domicilio, della persona offesa;

i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa coi relativi recapiti;

il reato per cui si procede con l’indicazione delle norme di legge, che si assumono violate, nonché, liddove risulti, la data e il luogo del fatto.

Da quanto si è venuto dicendo in ordine alla comunicazione al P.G. presso la Corte di appello, delle notitie criminis, ben si comprende di come l’articolo 127 disp. att. c.p.p. sia il volano o, se si preferisce, l’organo propulsore dell’intera vicenda avocativa, avendo quale fine ultimo l’accelerazione dell’iter procedimentale a fronte di stati di inerzia investigativa ingiustificati.

3. Il consolato

L’istituto epigrafato nel titolo è il frutto di una rigorosa azione novellatrice che il legislatore attuativo della riforma Cartabia ha esitato con l’approvazione dei nuovi articoli 598-bis e 599-bis del Codice di procedura penale. Gli istituti di neo conio afferiscono rispettivamente alle decisioni in Camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti e al cosiddetto concordato, anche con rinuncia ai motivi di appello. Le decisioni ex articolo 598-bis c.p.p. divengono dunque la regola nel giudizio di secondo grado. La Corte provvede sull’appello in Camera di consiglio.

Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto all’art.127 c.p.p. [7] essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie, senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla Camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza e, il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art.545 c.p.p. [8].

Fermo quanto previsto dall’art.597 c.p.p. [9] l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e sulle memorie suindicate, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con talune delle pene sostitutive di cui all’art.53 della legge 24 novembre 1981, nr.689.

La Corte se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la Corte fissa un’apposita udienza non oltre sessanta giorni dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’art.545-bis comma 2 c.p.p. [10]. In tal caso il processo è sospeso. Salvo che la Corte disponga altrimenti, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.

L’appellante e in ogni caso l’imputato o il suo difensore, possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale.

La richiesta è irrevocabile ed è presentata a pena di decadenza nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, di cui si è detto in sede introduttiva, ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello.

La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore, allorquando essa è ammissibile, la Corte dispone che l’udienza si svolga in forme partecipate indicando se il processo da appello sarà deciso a seguito di pubblica udienza o di procedimento camerale. Il provvedimento è comunicato al PG e notificato ai difensori. La Corte in ogni caso dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti allorquando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a mente dell’articolo 603 c.p.p.

La vera novità della fattispecie sulle decisioni in Camera di consiglio senza la partecipazione delle parti si rinviene nei disposti di cui ai commi 4-bis e 4-ter della norma processuale in commento. In estrema sintesi nei casi di udienza partecipata il consenso alla sostituzione della pena detentiva, ci cui si è detto in precedenza, può essere espresso fino alla data dell’udienza.

Allorquando è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la Corte allorché ritiene ricorrenti i presupposti sostituisce la pena medesima. Laddove necessita di essere acquisito il consenso dell’imputato la Corte, depositato il dispositivo nei modi indicati, assegna all’imputato il perentorio termine di quindici giorni per l’espressione del consenso fissando l’udienza non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso scatta la sospensione processuale; se il consenso è acquisito all’udienza la Corte integra il dispositivo, altrimenti lo conferma. Quando pur essendo acquisito il consenso non è possibile decidere immediatamente i termini per il deposito della motivazione decorrono ad ogni effetto di legge dal deposito del dispositivo confermato o integrato.

Non basta. Anche il concordato ex articolo 599-bis c.p.p. si pone in linea con le ragioni giustificatrici di fondo della riforma Cartabia. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accogliento in tutto o in parte dei motivi di appello con rinuncia agli atri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, di cui si è detto in precedenza, il pubblico ministero e le parti private indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo; dichiarazione e rinuncia sono presentate nel termine decadenziale di quindici giorni ante udienza.

Nell’ipotesi di pena sostitutiva della pena detentiva, si applicano le disposizioni di cui al su scrutinato articolo 598-bis c.p.p. ma il consenso dell’imputato è espresso a pena di decadenza nel termine di quindici giorni prima dell’udienza. Allorquando procede nelle forme delle decisioni camerali senza la partecipazione delle parti, la Corte se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste indicando se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in Camera di consiglio. Il provvedimento è comunicato al P.G. e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte in udienza.

Quando procede con udienza pubblica o camerale, quest’ultima con la partecipazione delle parti, la Corte se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti dispone la prosecuzione del giudizio. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la Corte decide in modo difforme dall’accordo.

Il procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero dell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 53 c.p.p. [11]

4. Conclusioni

La trama normativa testè tracciata vuole offrire conto dello strumentario acceleratorio, ed in un certo qualsenso garantista, che il legislatore del 2024 ha ritenuto di imprimere al sistema processuale penale vigente [12]. Questa l’ottica per il tramite della quale vanno letti gli istituti dell’avocazione, delle decisioni camerali in appello senza la partecipazione delle parti e soprattutto del concordato, anche con rinuncia ai motivi di appello ex art.599-bis c.p.p.

Note