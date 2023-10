Atti preliminari al dibattimento del presidente del Tribunale o Corte di assise

1. L’art.465 c.p.p.: comunicazione anticipazione o differimento udienza



Incominciando a esaminare le norme deputate a regolare questa sub fase processuale, rileva innanzitutto l’art. 465 c.p.p.

Codesta norma prevede che il “presidente del Tribunale o della Corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta” (primo comma) e il provvedimento, con cui si procede in tale senso, per un verso, “è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori” (secondo comma, primo capoverso), per altro verso, “nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall’articolo 429 commi 3 e 4, (…) è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza” (secondo comma, secondo capoverso).

Ebbene, al riguardo è stato osservato in sede nomofilattica che tale “disposizione, pur riferita alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed essere quindi posti in condizione di partecipare all’udienza rinviata a data diversa da quella già programmata” posto che, “mentre (…) i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 c.p.p., comma 3), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni”.

Tal che ne discende che “l’eventuale omissione determina una nullità riconducibile all’art. 178 c.p.p., lett. c), incidendo sull’intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private”; in altri termini, l’“omessa notifica all’imputato, che non sia stato dichiarato assente o contumace, del decreto con cui, ai sensi dell’art. 465 c.p.p., è disposta l’anticipazione del dibattimento fuori udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio” il che ovviamente comporta, argomentando a contrario, che il “decreto con il quale, ai sensi dell’art. 465 c.p.p., è disposta l’anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all’imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta”.

Dal canto suo, l’“ordinanza anticipatoria dell’udienza adottata dal giudice nel corso del dibattimento non deve essere notificata all’imputato almeno sette giorni prima della nuova udienza, atteso che tale obbligo è previsto dall’art. 465 c.p.p. esclusivamente nell’ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l’attività difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali”. Difatti, “la normativa di cui all’art. 465 c.p.p. ha natura speciale e non può essere estesa al di là della specifica previsione” posto che la “ratio della disposizione si deve individuare esclusivamente nell’ambito del sistema del nuovo codice di procedura penale, in cui, a differenza di quello del 1930, il compito di emettere il decreto che dispone il giudizio e di fissare l’udienza dibattimentale è attribuito al giudice dell’udienza preliminare: l’art. 465 c.p.p. consente al giudice del dibattimento di adattare al proprio calendario l’udienza fissata nel decreto che dispone il giudizio, anticipandola o differendola”.

Invero, se, nel “caso di anticipazione il provvedimento deve essere comunicato e notificato almeno sette giorni prima dell’udienza”, tale “termine è stato mutato da quello concernente la presentazione delle liste testimoniali (art. 468, comma 1, c.p.p.) ed è chiaramente preordinato a consentire alla parte di esercitare pienamente il suo diritto di difesa”; allorquando, invece, “sia stato aperto il dibattimento, il suddetto diritto di difesa, con la conoscenza di tutti gli atti processuali, ha avuto già modo di esplicarsi, e la prosecuzione del dibattimento che non si esaurisce in una sola udienza è soggetta alla diversa disciplina di cui all’art. 477 c.p.p., di modo che la anticipazione della data di prosecuzione del dibattimento, senza il rispetto del termine di cui all’art. 465, comma 2, c.p.p., una volta che sia rituale la prima citazione per l’udienza, non può configurare in alcun modo una lesione del diritto di difesa ed anzi corrisponde all’intento del legislatore (art. 477, comma 2,c.p.p.) della massima concentrazione nella durata del dibattimento”.

Di norma, comunque, come accennato in precedenza, “il decreto adottato ex art. 465 c.p.p., con il quale viene anticipata la celebrazione dell’udienza deve essere notificato alle parti”, fermo restando che “l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione”, mentre a nulla rileva, in termini di efficacia sanante, il fatto che, “nell’esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 6 e 7, lett. d), (convertito con modificazione nella L. n. 27 del 2020), il Presidente della Corte abbia eventualmente stabilito – come evocato nel verbale dell’udienza – la pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze” dato che tale “misura non può ritenersi (…) sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l’informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l’effettiva partecipazione al processo”.



Potrebbero interessarti anche: