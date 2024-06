Verifiche preliminari post Cartabia: lente della Consulta sul rispetto del contraddittorio

Il testo, aggiornato alla giurisprudenza più recente, tra cui Cass. SS.UU. 3452/2024, che ha statuito la non obbligatorietà della mediazione per la domanda riconvenzionale, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.È previsto l’aggiornamento online nei 12 mesi successivi alla pubblicazione.Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024Lucilla NigroAutore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

4. L’interpretazione adeguatrice fornita dalla Consulta



Circa l’asserita violazione dell’art. 24 Cost., prospettata sotto il profilo dell’attribuzione al giudice del potere di emanare provvedimenti fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti, la Consulta ha ritenuto infondata la prospettata questione a condizione che si dia un’interpretazione adeguatrice della norma censurata. Ribadita l’importanza del contraddittorio come “primaria e fondamentale garanzia del giusto processo”, la quale “chiama in causa non solo la dialettica tra le parti nel corso del processo, ma riguarda anche la partecipazione attiva del giudice”, la Consulta ha svolto una serie di considerazioni in ottica di interpretazione adeguatrice dell’arti. 171 bis c.p.c. Anzitutto il giudice, nell’esercizio del potere direttivo del processo demandato al medesimo in generale dall’art. 175 c.p.c., può fissare un’udienza ad hoc se avverte l’esigenza di interloquire con le parti sui provvedimenti da assumere all’esito delle “verifiche preliminari”. Parimenti, ove il giudice ritenga di adottare direttamente il decreto, la parte che non lo condivide può richiedere la fissazione di un’udienza per discuterne in contraddittorio, onde evitare una successiva regressione del procedimento. Una tale udienza, ove fissata dal giudice, realizza il contraddittorio delle parti prima di quella di comparizione e trattazione della causa. Il decreto ex art. 171-bis c.p.c., senza la fissazione di un’udienza ad hoc, può essere oggetto di discussione all’udienza di comparizione alla presenza delle parti. All’esito di detta udienza, i provvedimenti assunti con decreto, una volta vagliate le ragioni delle parti, possono essere confermati, modificati ovvero revocati mediante ordinanza.



