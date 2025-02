Suicidio medicalmente assistito: in Toscana la prima legge regionale

2. Le due sentenze della Consulta



Con una prima decisione del 2019 la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, tramite le modalità previste dagli artt. 1 e 2, della legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, tuttavia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempreché dette condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Nel 2024, in occasione della pronuncia n. 135, la stessa Consulta aveva chiarito che non spetta alla Corte costituzionale di sostituirsi al legislatore nell’individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa. Tramite la prima sentenza del 2019, in seguito confermata dalla sentenza nel 2024, la Corte Costituzionale ha di fatto concesso alle regioni la possibilità di disciplinare il ricorso al suicidio assistito, nei limiti del perimetro tracciato dalle pronunce medesime, e facendo salva l’approvazione di una legge statale che, allo stato attuale, non si è ancora verificata.

All’argomento abbiamo dedicato l’articolo: “Suicidio assistito: la Consulta ribadisce i limiti dell’illegittimità”