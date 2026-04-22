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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 37864 del 23-10-2025 sentenza-commentata-art.-5-2026-04-23T170103.106.pdf 139 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione

Il Tribunale di Palermo accoglieva, in parte, un appello proposto da un Pubblico Ministero avverso un’ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. in luogo di quella richiesta della custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di esercizio abusivo dell’organizzazione del gioco di azzardo, di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis L. 401/1989, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. (capo 16), e al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti nell’ambito della raccolta illecita delle scommesse e del gioco clandestino, aggravato dall’agevolazione dell’attività di associazione mafiosa (capo 21), applicandosi al contempo la misura degli arresti domiciliari, in luogo di quella della custodia in carcere richiesta dal P.M., sospendendone l’esecuzione fino alla definitività.

Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il vizio di “travisamento della prova” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022).

3. Conclusioni: travisamento della prova: il giudice di legittimità è limitato a verificare l’esatta trasposizione del dato probatorio rilevante e decisivo, senza procedere a rivalutazione del suo contenuto nel merito

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come il giudice debba valutare il vizio consistente nel travisamento della prova.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il vizio di travisamento della prova consente al giudice di legittimità solo di verificare se il giudice di merito abbia correttamente trasposto il dato probatorio rilevante e decisivo, senza rimetterne in discussione il contenuto o rivalutarne il significato.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la ricorrenza di siffatto vizio.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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