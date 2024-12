Titoli di studio concorsi pubblici: distinzione equipollenza ed equiparabilità

1. Il fatto: i titoli di studio per l’accesso ai concorsi



La candidata ha presentato domanda per partecipare al concorso pubblico, per esami, a “n. 1 posto di tecnico del restauro, di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università Di Roma e in particolare del Dipartimento di Scienze dell’antichità” (codice concorso: 1/D/TECN.RESTAURO).

La candidata, in particolare, nella domanda di partecipazione ha indicato come requisito di partecipazione il possesso della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali (LM-11). Successivamente, espletate le prove concorsuali, è risultata l’unica candidata ad aver superato le stesse, conseguendo l’idoneità per l’impiego messo a concorso.

A distanza di mesi dalla conclusione della procedura la ricorrente ha ricevuto, con provvedimento n. 3340 del 1° agosto 2024, comunicazione della propria esclusione dal concorso motivata dalla carenza dei titoli di studio prescritti dall’art. 3 del bando, rubricato “Requisiti di ammissione”, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva. Pertanto, secondo l’Università, la ricorrente non avrebbe potuto presentare domanda in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

Data la situazione, la ricorrente ha formulato in merito domanda di riesame e chiarimenti, a cui l’Università ha riscontrato confermando il provvedimento di esclusione.

Successivamente, la candidata esclusa ha impugnato la menzionata disposizione lamentando che nonostante fosse in possesso di titolo di studio ammesso dal bando, lo stesso non era stato riconosciuto tale dall’Amministrazione per effetto dell’illegittima attività interpretativa ed applicativa della lex specialis posta in essere nel vagliare le domande presentate, peraltro a distanza di tempo dal pieno superamento delle prove concorsuali.

In particolare, il bando per la partecipazione alla selezione richiedeva all’art. 3, lett. a), quali requisiti di ammissione, alternativamente: i) possesso della Laurea Magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) in classe: LM-2 Archeologia; ii) oppure possesso della Laurea Specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99) in classe: 2/S Archeologia; iii) oppure possesso di uno dei Diplomi di laurea Vecchio Ordinamento equiparati alle suddettelauree LM-2 e 2/S in:Conservazione dei beni culturali o Lettere oLingue e civiltà orientali o Storia e conservazione dei beni culturali; iv) in alternativa alle suddette lauree, possesso della laurea triennale (prevista dal D.M. 270/04) in classe L-1 Beni culturali o L-43Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali oppure possesso dellalaurea triennale (prevista dal D.M. 509/99) in classe 13 Scienze dei beni culturali o 41Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali,unitamente ad una esperienza lavorativa prestata con contratto di lavoro subordinatoo parasubordinato, presso Pubbliche Amministrazioni, pertinente al posto messo a concorso, didurata pari ad almeno un biennio.

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, che il titolo posseduto (LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali) era certamente equiparabile alla laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali indicata in bando (punto 3, lett. a) a fini partecipativi, in applicazione della tabella di equiparazione lauree allegata al decreto interministeriale 9 settembre 2009 di cui il bando faceva diretta applicazione.

Pertanto,anche ove non espressamente prevista dal bando, la suddetta equiparazione normativa avrebbe dovuto comunque trovare applicazione per via dell’applicazione del principio di eterointegrazione, il quale consente di colmare le lacune della lex specialis che concernono elementi obbligatori per l’ordinamento giuridico. Nel caso in esame, dunque, l’equiparazione dei titoli universitari tassativamente prevista dal citato decreto interministeriale 9 luglio 2009 è stata ingiustamente disattesa dai provvedimenti impugnati i quali, sull’erroneo presupposto della carenza di titoli in capo alla ricorrente, ne hanno illegittimamente disposto l’esclusione dalla procedura.

Con gli ulteriori motivi di ricorso l’esponente ha contestato, in caso di ritenuta conformità della propria esclusione al bando, la legittimità della clausola sui requisiti di ammissione per violazione dei principi della par condicio, della massima partecipazione e del principio meritocratico, oltre a lamentare una carenza di istruttoria e motivazione in ordine alla valutazione dei propri titoli di ammissione e, in generale, del proprio curriculum.



Potrebbero interessarti anche: