Le testimonianze nel processo penale -Scheda di Diritto

Nel processo penale, le testimonianze sono tra gli strumenti probatori più utilizzati e significativi. Rappresentano un mezzo attraverso il quale le persone a conoscenza di fatti rilevanti possono riferire quanto visto, sentito o percepito, contribuendo alla formazione del quadro probatorio che il giudice dovrà valutare per emettere una sentenza. Le testimonianze si caratterizzano per la loro immediatezza e spontaneità e, nonostante siano soggette a possibili distorsioni o falsificazioni, costituiscono un elemento centrale nel procedimento.

1. La testimonianza come mezzo di prova



La testimonianza è disciplinata dal Codice di Procedura Penale (CPP) che, all’art. 194 e seguenti, stabilisce i criteri di ammissibilità, conduzione e valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni. L’art. 194 cpp stabilisce che i testimoni devono riferire fatti rilevanti di loro diretta conoscenza e non di cui hanno avuto notizia per sentito dire, salvo eccezioni particolari stabilite dalla legge. La testimonianza, quindi, deve essere diretta e non de relato, ossia non basata su informazioni indirette.