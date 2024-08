Testimone persona offesa non si presenta in udienza: remissione di querela?

La Seconda Sezione ha affermato che il disposto dell’art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell’ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell’udienza e che sia legittimato dallo statuto dell’ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone.



Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 29959 del 22/07/2024 Cass-29959-2024.pdf 305 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. I fatti

Il Tribunale di Frosinone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 646 e 61 nn. 7) e 111) cod. pen. ascrittogli per intervenuta remissione di querela e successiva accettazione.

In particolare, il Tribunale ha applicato il disposto di cui all’art. 152 terzo comma n. 1) cod. pen. a tenore del quale si ha remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.

Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per Cassazione dal Procuratore Generale presso la Corre di appello di Roma chiedendone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio e articolando un unico motivo con il quale deduceva che nella specie, essendo il querelante una persona giuridica e il testimone citato il legale rappresentante della stessa, non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 152, comma 3, n. 1) citato poiché il comportamento incompatibile con la manifestazione della volontà punitiva, costituito dalla mancata comparizione all’udienza, era stato posto in essere da un soggetto diverso dal querelante, considerato che chi propone querela in nome e per conto di una persona giuridica non si identifica con essa.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista:

2. Testimone persona offesa non si presenta in udienza: remissione di querela? L’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, ha sottolineato che l’art. 1, comma 1, lett. h) del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto, in ossequio alla previsione contenuta nella legge delega, la disposizione di cui all’art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., in forza della quale vi è rimessione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.

Tale modifica legislativa ha richiesto l’introduzione, sempre ad opera della Riforma Cartabia, dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza del quale l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

La Corte osserva che la legge non contempla il caso di querela sporta dal soggetto in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa.

La questione è la seguente: se la disposizione di cui all’art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen. operi anche nel caso in cui il testimone citato e non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa.

Ebbene, secondo un consolidato principio di diritto, “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale“.

Si è osservato che la nuova disciplina non esime il giudice dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà e spetterà al giudice, anche di ufficio, svolgere ogni utile verifica in tema di sussistenza o meno del giustificato motivo richiesto dalla fattispecie processuale, in particolare laddove emergano circostanze da cui poter fondatamente desumere la sussistenza di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità ovvero comunque un’illecita interferenza.