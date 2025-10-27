Termine di deducibilità della nullità per omessa notifica dell’avviso d’udienza

Qual è il termine di deducibilità della nullità intermedia per omessa notifica dell’avviso di udienza camerale a uno dei difensori? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

1. La questione: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato un’istanza volta a ottenere l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà in relazione all’espiazione della pena di anni tre, mesi otto, giorni uno di reclusione.

Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale a uno dei due difensori, è quello della deliberazione della decisione nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011).



3. Conclusioni: la nullità è deducibile entro la deliberazione della decisione nello stesso grado

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito qual è il termine di deducibilità della nullità intermedia per omessa notifica dell’avviso di udienza camerale a uno dei difensori.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la nullità intermedia per omessa notifica dell’avviso d’udienza a uno dei difensori è deducibile fino alla deliberazione della decisione nello stesso grado, anche se imputato e altro difensore, regolarmente avvisati, erano assenti.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere entro quanto tempo si può eccepire una nullità di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

