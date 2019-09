Tassatività degli atti interruttivi della prescrizione

Versione PDF del documento

In tema di possesso ai fini dell’usucapione, gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall’art. 2943 c.c. sono tassativi e non ammettono equipollenti. L’inserimento del bene nella denuncia di successione è priva di efficacia interruttiva del possesso valido ad usucapionem.

Decisione: Ordinanza n. 6029/2019 Cassazione Civile – Sezione 2

Principio

In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall’art.1165 all’art.2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.