Superbonus: come restituire il maggior importo dei crediti ceduti?

3. Il ragionamento normativo e la soluzione prospettata dall’Amministrazione Finanziaria



L’Amministrazione Finanziaria, rammenta che l’art. 121 del dl n. 34/2020, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, per gli interventi di cui al co. 2 della norma medesima, al comma 1, introduce la possibilità di “optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante (…);

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (…)”.

In merito al coso concreto, cessionari e fornitori utilizzano crediti d’imposta, solamente, in compensazione in ottemperanza del dettato normativo di cui all’art. 17 [1] del dl n. 241/1997 [2], sulla scorta delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Può essere definito sostanziale l’errore o l’omissione inerente dati che incidono su elementi essenziali della detrazione spettanti e pertanto del credito ceduto. Con la finalità di garantire la corretta circolazione dei crediti su richiesta delle parti è consentito l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni non corrette. Ove non sia decorso il termine previsto il beneficiario può inoltrare, con le medesime modalità, una nuova comunicazione.

Con riferimento al rapporto privatistico tra cedente e cessionario il Fisco è estraneo. Ciò comporta che l’Amministrazione Finanziaria non può:

· sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito;

· annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.

Ad ogni modo, ove il contribuente, successivamente all’inoltro della comunicazione segnalasse l’inesistenza dei requisiti per giovare della detrazione alla direzione provinciale dell’AE individuata dal domicilio fiscale, detti organi di controllo analizzeranno la segnalazione, in seno all’analisi di attività di rischio.

Con riferimento alle attività di controllo e ai profili di responsabilità in materia di utilizzo dei crediti, il suddetto art. 121 dispone che: “4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.

I crediti compensati non legittimamente sono oggetto di recupero. Pertanto, la mancanza dei requisiti necessari ai fini del beneficio fiscale in oggetto, determina il recupero della detrazione indebitamente fruita, maggiorato con interessi e sanzioni gravanti sul titolare dell’agevolazione. La violazione viene a configurarsi soltanto nel momento in cui il credito ceduto è utilizzato indebitamente in compensazione da parte del cessionario, cagionando pertanto un danno erariale. Ciò detto, il Fisco rammenta che, in assenza di concorso nella violazione, spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell’agevolazione fiscale, riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all’art. 13 [3] D.Lgs., n. 471/1997 [4], anche in misura ridotta in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 [5] D.Lgs. n. 472/1997 [6]. Ciò determina la necessità di doversi coordinare con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.

Sicché, nella diversa ipotesi in cui la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve attivarsi per impedirne l’utilizzo, comunicando sia al cessionario che al Fisco la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto. Su richiesta congiunta, previo annullamento dell’accettazione della comunicazione di cessione ed eventuale inoltro della nuova comunicazione corretta, le parti possono regolarizzare tra loro, nell’ambito dei rapporti civilistici, le pendenze che per l’effetto emergono. Nel caso concreto, invero, sebbene il contribuente sostenga che il credito, in parte indebito, non sia stato compensato, espone di non poter rimediare con le suddette modalità all’errore, a seguito del rigetto manifestato dall’istituto di credito cessionario all’annullamento dell’accettazione. In detta circostanza, l’Amministrazione Finanziaria essendo estranea al vincolo contrattuale intercorrente tra le parti non può intervenire per annullare, su richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario. Tuttavia, resta ferma la possibilità di riversare l’indebita detrazione ceduta. In questo caso, la possibilità di disapplicare interessi e sanzioni è subordinata alla prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento.

Diversamente, per rimuovere la violazione, è necessario corrispondere anche interessi e sanzioni (art.13, co.5, D.Lgs. n. 471/1997) sebbene ridotti in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Conclusivamente, sulla scorta della disciplina esaminata, sarà cura del contribuente, al fine di giovare dell’esimente sanzionatoria, fornire la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del riversamento, da effettuare mediante l’utilizzo del modello F24, con l’indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario” colonna “importi a debito versati”.