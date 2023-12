Ricettazione: struttura, normativa e similitudini con altri reati

1. Il reato di ricettazione



La ricettazione è un delitto previsto dall’art. 648 c.p. il quale dispone che “fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 1.000 euro nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto“.

Come accennato, tale norma ha subìto delle modifiche integrative con il d. lgs. 195/2021, il quale ha aggiunto i commi 2, 3 e 4, di cui sopra.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio del singolo e la ratio della norma è quella di bloccare fin dal principio i reati presupposti senza i quali la ricettazione non potrebbe esistere.

È un reato comune (può essere commesso da “chiunque”) ed è necessario che il denaro o la cosa oggetto della condotta abbia una provenienza delittuosa e che, quindi, derivi da rapina, estorsione o furto e che crei un profitto all’autore del reato o ad altri.

L’elemento soggettivo può essere il dolo specifico (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto) o il dolo eventuale, che si configura nel ragionevole convincimento che l’agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa e non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sent. n. 30240/2023).

Inoltre, è un reato a forma vincolata, in quanto la condotta deve consistere necessariamente nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento delle cose di provenienza illecita, momento in cui si ha la consumazione stessa.

Secondo recente giurisprudenza “integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire una plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi della detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita” (Cass. sent. n. 42532/2021).



Potrebbero interessarti: