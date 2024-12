La striscia di terreno accanto al caseggiato è condominiale?

In mancanza di titolo contrario, la striscia di terreno posta sul lato del caseggiato è condominiale, anche se per la conformazione dei luoghi, sia di fatto goduto ed utilizzato più proficuamente da un condomino piuttosto che dagli altri. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

riferimenti normativi: artt. 1117 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 24189 del 08/09/2021

Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 30630 del 28-11-2024



1. La vicenda

Un condominio conveniva in giudizio, un condomino e una società, conduttrice di un locale del caseggiato, affinché venisse accertata e dichiarata la proprietà condominiale della striscia di terreno posta sul lato est del fabbricato condominiale, con condanna dei convenuti, anche in solido tra loro, alla rimozione del manufatto realizzato sulla detta porzione di terreno, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della somma di € 600,00 al mese a titolo di indennità di occupazione, fino alla data di detta rimozione. I convenuti affermavano la natura pertinenziale della predetta striscia di terreno, rilevando che il bene non era ricompreso tra quelli di proprietà del condominio elencati nel regolamento condominiale e, in subordine, proponevano domanda di usucapione del diritto di proprietà, chiedendo che venissero chiamati in causa tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, nei cui confronti veniva, poi, esteso il contraddittorio. Il Tribunale dava ragione al condominio attore e respingeva quella riconvenzionale di usucapione, condannando i convenuti, in solido, alla rimozione del manufatto realizzato sulla striscia contesa (e al pagamento della somma di € 200,00 mensili per ogni mese di occupazione abusiva a decorrere dal luglio 2005 fino all’effettiva rimozione). La Corte di Appello, confermava la decisione di primo grado, sul presupposto che il bene conteso, in assenza di titoli contrari, ricadesse nella presunzione di condominialità ai sensi dell’art. 1117 c.c.; del resto notavano come non fosse rimasto provato il dedotto acquisto di detto bene a titolo di usucapione da parte dei convenuti. Uno dei convenuti ricorreva in cassazione. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

2. La questione: condominialità della striscia di terreno

Come può essere “vinta” la presunzione di condominialità prevista dall’articolo 1117 c.c.?

3. La soluzione

La Cassazione ha dato ancora ragione al condominio. I giudici supremi hanno notato come la Corte di Appello abbia escluso che l’originario unico proprietario si sia riservato la proprietà dell’area contesa, non avendo realizzato alcun frazionamento per identificare la porzione oggetto di causa. A conferma di quanto sopra la Cassazione ha evidenziato che, come sottolineato dai giudici di appello, l’atto di acquisto del ricorrente ha menzionato la striscia contesa in termini di confine e non di oggetto del contratto, mentre il regolamento condominiale non ha previsto proprietà esclusive a terzi, così dovendosene ricavare che il bene è ricaduto nella presunzione di cui all’art. 1117 c.c.



