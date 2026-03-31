VOLUME

Il volume è uno strumento di studio indispensabile per la preparazione alla selezione comparativa finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del personale già in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria (Addetti UPP, Tecnici di Amministrazione e Operatori Data Entry).Il manuale, strutturato per rispondere esattamente alle direttive dei bandi, offre una trattazione chiara e approfondita delle materie oggetto della prova scritta situazionale.Parte I – Organizzazione e Funzionamento del Ministero della Giustizia: analisi dettagliata delle articolazioni centrali e territoriali, fondamentale per rispondere ai quesiti sull’ordinamento giudiziario richiesti dai bandi. Parte II – Competenze Trasversali (Soft Skills): sezione teorico-pratica dedicata alle competenze essenziali per l’efficacia relazionale e lavorativa – consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, consapevolezza digitale – calibrate sui livelli di inquadramento. Parte III – Competenze Tecniche e Professionali: approfondimenti sulle mansioni e sulle innovazioni digitali della Pubblica Amministrazione. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, saranno disponibili:Simulatore di quiz situazionali e Tutor digitale per esercitarsi sulla logica delle risposte “efficaci”, “neutre” e “non efficaci”.Sabrina FazioAbilitata alla professione di psicologa specializzata in psicologia delle organizzazioni e dei servizi, con un’attenzione particolare all’orientamento scolastico e professionale, oltre al benessere nei luoghi di lavoro Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Sabrina Fazio, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026