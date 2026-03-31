Con gli avvisi del 16 marzo 2026, il Ministero della Giustizia avvia le procedure di stabilizzazione per migliaia di lavoratori a tempo determinato, tra cui Addetti all’Ufficio per il processo (UPP), tecnici di amministrazione e operatori data entry, ed è necessario iniziare a prepararsi.
Si tratta di un passaggio cruciale per consolidare gli effetti del PNRR sulla macchina giudiziaria: l’obiettivo è trasformare contratti temporanei in assunzioni a tempo indeterminato, rafforzando in modo strutturale gli uffici giudiziari. Vediamo tutti i consigli per la preparazione. Per info sul bando, invece, rimandiamo all’articolo completo.
Per una preparazione accurata, rimandiamo al nostro volume Concorso ministero della Giustizia per la stabilizzazione del PNRR: 6919 Funzionari ufficio processo 712 Funzionari tecnici-amministrativi 1488 Assistenti operatori data entry, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Concorso ministero della Giustizia per la stabilizzazione del PNRR: 6919 Funzionari ufficio processo 712 Funzionari tecnici-amministrativi 1488 Assistenti operatori data entry
Il volume è uno strumento di studio indispensabile per la preparazione alla selezione comparativa finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del personale già in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria (Addetti UPP, Tecnici di Amministrazione e Operatori Data Entry).Il manuale, strutturato per rispondere esattamente alle direttive dei bandi, offre una trattazione chiara e approfondita delle materie oggetto della prova scritta situazionale.Parte I – Organizzazione e Funzionamento del Ministero della Giustizia: analisi dettagliata delle articolazioni centrali e territoriali, fondamentale per rispondere ai quesiti sull’ordinamento giudiziario richiesti dai bandi. Parte II – Competenze Trasversali (Soft Skills): sezione teorico-pratica dedicata alle competenze essenziali per l’efficacia relazionale e lavorativa – consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, consapevolezza digitale – calibrate sui livelli di inquadramento. Parte III – Competenze Tecniche e Professionali: approfondimenti sulle mansioni e sulle innovazioni digitali della Pubblica Amministrazione. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, saranno disponibili:Simulatore di quiz situazionali e Tutor digitale per esercitarsi sulla logica delle risposte “efficaci”, “neutre” e “non efficaci”.Sabrina FazioAbilitata alla professione di psicologa specializzata in psicologia delle organizzazioni e dei servizi, con un’attenzione particolare all’orientamento scolastico e professionale, oltre al benessere nei luoghi di lavoro Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
Sabrina Fazio, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026
26.60 €
Indice
1. Come funziona la selezione
La procedura prevede, in linea generale, una prova scritta con 30 quesiti situazionali, finalizzati a valutare competenze tecniche e trasversali.
Tra le competenze richieste:
- conoscenza dell’organizzazione del Ministero
- capacità di problem solving
- competenze relazionali
- consapevolezza digitale
Ogni risposta può valere fino a 1 punto, per un totale massimo di 30.
In alcuni casi, se il numero di candidati è pari o inferiore ai posti disponibili, la selezione potrà avvenire solo per titoli e anzianità, senza prova scritta.
2. Tutti i consigli per la preparazione
Per affrontare con efficacia la prova scritta situazionale è fondamentale impostare uno studio integrato e progressivo, che non si limiti alla mera memorizzazione ma punti alla comprensione operativa dei contenuti. Si consiglia di partire dalla conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento del Ministero della Giustizia, costruendo una mappa chiara di ruoli, uffici e competenze, per poi affiancare lo studio delle competenze digitali, con particolare attenzione agli aspetti pratici (sicurezza, gestione dei dati, strumenti di lavoro). Parallelamente, è essenziale esercitarsi sulle competenze trasversali, imparando a riconoscere, nei quesiti situazionali, le risposte più “efficaci” in termini di problem solving, collaborazione e responsabilità. L’utilizzo costante del simulatore di quiz (come quelli disponibili da scaricare qui sotto) e del tutor digitale consente di interiorizzare la logica valutativa delle prove, migliorando progressivamente rapidità e accuratezza decisionale. Per una preparazione completa e mirata, è consigliato il volume Concorso ministero della Giustizia per la stabilizzazione del PNRR: 6919 Funzionari ufficio processo 712 Funzionari tecnici-amministrativi 1488 Assistenti operatori data entry, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, progettato specificamente sulle richieste dei bandi.
Concorso ministero della Giustizia per la stabilizzazione del PNRR: 6919 Funzionari ufficio processo 712 Funzionari tecnici-amministrativi 1488 Assistenti operatori data entry
Il volume è uno strumento di studio indispensabile per la preparazione alla selezione comparativa finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del personale già in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria (Addetti UPP, Tecnici di Amministrazione e Operatori Data Entry).Il manuale, strutturato per rispondere esattamente alle direttive dei bandi, offre una trattazione chiara e approfondita delle materie oggetto della prova scritta situazionale.Parte I – Organizzazione e Funzionamento del Ministero della Giustizia: analisi dettagliata delle articolazioni centrali e territoriali, fondamentale per rispondere ai quesiti sull’ordinamento giudiziario richiesti dai bandi. Parte II – Competenze Trasversali (Soft Skills): sezione teorico-pratica dedicata alle competenze essenziali per l’efficacia relazionale e lavorativa – consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, consapevolezza digitale – calibrate sui livelli di inquadramento. Parte III – Competenze Tecniche e Professionali: approfondimenti sulle mansioni e sulle innovazioni digitali della Pubblica Amministrazione. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, saranno disponibili:Simulatore di quiz situazionali e Tutor digitale per esercitarsi sulla logica delle risposte “efficaci”, “neutre” e “non efficaci”.Sabrina FazioAbilitata alla professione di psicologa specializzata in psicologia delle organizzazioni e dei servizi, con un’attenzione particolare all’orientamento scolastico e professionale, oltre al benessere nei luoghi di lavoro Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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3. Titoli e anzianità: quanto contano
Il punteggio finale tiene conto anche di anzianità di servizio (fino a 30 punti) e titoli di studio e qualifiche (fino a 30 punti).
Ad esempio:
- 17 punti per 12 mesi di servizio
- punteggi aggiuntivi per mesi ulteriori
- fino a 27 punti per laurea magistrale
Questo sistema valorizza l’esperienza maturata durante il periodo PNRR, premiando chi ha già contribuito concretamente al funzionamento degli uffici.
4. Ufficio del processo: il cuore della riforma
Il perno delle stabilizzazioni è rappresentato dagli Addetti all’Ufficio per il processo, figura chiave introdotta per velocizzare i procedimenti e ridurre l’arretrato.
Il bando prevede 6.919 posti per questo profilo, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della Giustizia.
L’UPP ha avuto un ruolo determinante nel supporto ai magistrati, nella redazione di bozze di provvedimenti e nella gestione dei fascicoli. La stabilizzazione rappresenta quindi non solo una misura occupazionale, ma anche una scelta strategica per garantire continuità ed efficienza al sistema.
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