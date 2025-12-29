Spese personali e limiti dei poteri assembleari: delibera nulla per autodichia

1. Addebito “privato” nel consuntivo: il caso e l’impugnazione



La vicenda nasceva quando due condomini, proprietari di un appartamento al terzo piano di un complesso edilizio, decidevano di impugnare una delibera assembleare con cui era stato approvato il bilancio consuntivo (2023). Solo dopo l’assemblea, infatti, scoprivano che nel bilancio era stata inserita a loro carico una spesa personale di 9.282,90 €, derivante da una fattura di diversi anni prima (2018) relativa a lavori eseguiti nel loro appartamento.

Gli attori sostenevano di non essere mai stati informati di tale addebito e di averlo appreso soltanto in sede di mediazione, quando era stata mostrata la fattura contestata.

Gli attori sostenevano di non essere mai stati informati di tale addebito e di averlo appreso soltanto in sede di mediazione, quando era stata mostrata la fattura contestata.

A loro avviso, la delibera era nulla perché l'assemblea non poteva approvare, né inserire nel bilancio condominiale, spese private relative a lavori eseguiti in un appartamento. Inoltre, notavano che la fattura risaliva al 2018 e, secondo gli attori, il relativo credito era ormai prescritto. Gli attori contestavano anche la regolarità del verbale assembleare, sostenendo che non era stato redatto durante la riunione, ma quindici giorni dopo, e quindi non rappresentava fedelmente quanto accaduto in assemblea. A quanto sopra aggiungevano che la fattura in questione risultava già parzialmente pagata dal precedente amministratore, che aveva commissionato i lavori a un'impresa terza senza poi richiedere il saldo negli anni successivi. Secondo gli attori, il condominio stava tentando di far ricadere su di loro un debito non loro, relativo a lavori privati e ormai prescritti, utilizzando impropriamente lo strumento della delibera assembleare. Per questo chiedevano al Tribunale di dichiarare la delibera nulla o comunque illegittima, e di annullare l'addebito inserito nel bilancio. Il condominio sosteneva che la fattura del 2018 comprendeva sia lavori sulla colonna condominiale sia il rifacimento del bagno privato degli attori: l'assicurazione aveva rimborsato solo la parte condominiale, mentre il condominio aveva anticipato l'intero importo, diventando così creditore dei proprietari per i lavori privati. Secondo il convenuto la somma addebitata nel bilancio 2023 corrispondeva al costo dei lavori privati e, proprio perché riguardava l'appartamento degli attori, doveva essere da loro rimborsata. Il condominio escludeva inoltre qualsiasi irregolarità del verbale assembleare.