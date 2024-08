Sottrazione fraudolenta imposte: deve impedire l’azione recuperatoria?

Il reato di sottrazione fraudolenta di imposte si configura solo se il comportamento fraudolento impedisce l’azione recuperatoria dello Stato? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

1. La questione: la sussistenza della fattispecie di reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 (sottrazione fraudolenta imposte)

Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, rigettava una richiesta di riesame presentata da un legale rappresentante di una s.r.l. messa in liquidazione, avverso un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale da uno avente ad oggetto il sequestro preventivo della somma di euro 75.000,00 in quanto ritenuta possibile profitto del reato di cui all’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del richiedente ricorreva per Cassazione e, con un unico motivo, costui deduceva violazione di legge, contestando la ritenuta natura fraudolenta della operazione di trasferimento di danaro posta in essere dal ricorrente.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni giuridiche avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato previsto dall’art. 11 del d.lgs, 10 marzo, n. 74, è integrato non solo ove l’azione recuperatoria dello Stato sia stata resa impossibile per effetto del comportamento simulato o fraudolento del soggetto, ma anche nel caso in cui tale azione sia divenuta meno efficace in quanto resa da tale comportamento più difficoltosa (si veda, a tale proposito: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2018, n. 32504).

