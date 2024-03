Sospensione “impropria”: 9 principi del processo amministrativo

1. La vicenda della sospensione impropria



Una società ha impugnato innanzi al Tar il provvedimento dell’AGCM con cui la stessa era stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 55.000, per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, ex artt. 20 e 22 d.lgs. n. 206/2005 nonché il provvedimento della medesima AGCM con cui è stata rigettata l’istanza, formulata dalla società, per la presentazione di impegni. Il Tar adìto ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la censura di incompetenza dell’AGCM, tuttavia, contro detta sentenza ha proposto appello l’AGCM. La Sezione VI ha disposto la sospensione del giudizio “ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.”, in attesa della risoluzione da parte della Corte di Giustizia UE del quesito sollevato con l’ordinanza in un diverso giudizio avente a oggetto la medesima questione di merito. La Corte di giustizia UE ha quindi definito la questione con la sentenza 13.9.2018, in C-54/17 e C-55/17. L’ordinanza di rimessione ritiene che l’ordinanza di sospensione del processo costituisca “una sospensione cd. impropria” e, sulla base di tale presupposto, ha rimesso all’Adunanza Plenaria dei quesiti, sia in base all’art. 99, c. 1, c.p.a., per un “potenziale contrasto di giurisprudenza”, sia in base all’art. 99, c. 3, c.p.a., per una “potenziale non condivisione di un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria”. L’ordinanza prospetta, infine, il proprio avviso su tali questioni, osservando che: “Il Collegio è dell’avviso che la prassi giurisprudenziale della sospensione impropria possa prestarsi a delle obiezioni, per i profili sopra evidenziati, laddove assimilata in tutto e per tutto ad una sospensione propria e laddove da ciò sia fatta discendere la necessità che per la sua prosecuzione debba essere presentata istanza di fissazione di udienza in un termine ritenuto perentorio”.