Sorveglianza speciale: configurabilità violazione degli obblighi

Quando non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

1. La questione: travisamento del fatto ed omissione di motivazione

Il Tribunale di Palermo affermava la penale responsabilità di una persona, accusata di avere commesso il reato di cui all’art. 75 comma 1 del d.lgs. n.159 del 2011, condannandola alla pena di mesi tre di arresto (così ridotta per la scelta del rito abbreviato).

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell'accusato ricorreva per Cassazione, deducendo travisamento del fatto ed omissione di motivazione.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 51407 del 2018).



