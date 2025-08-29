Sindacato del giudice sul foglio di via obbligatorio: limiti e controllo

1. La questione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in ragione della violazione dell’articolo 5 All. E) della legge 20 marzo del 1865 n. 2248



La Corte di Appello de L’ Aquila confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 76, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in ragione della violazione dell’articolo 5 All. E) della legge 20 marzo del 1865 n. 2248 che impone la disapplicazione l’atto amministrativo illegittimo.

In particolare, il ricorrente eccepiva che il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare la legittimità della motivazione del provvedimento del foglio di via obbligatorio in ordine agli elementi di fatto sui quali era stato fondato il giudizio di appartenenza del ricorrente ad una delle categorie dell’art. 1 della

legge n. 1423 del 1956, sia in ordine ai motivi che inducevano a ritenere l’imputato socialmente pericoloso, non potendo ritenersi sufficiente la commissione di un solo reato sia pure grave e, a tal fine, la difesa evidenziava che l’atto amministrativo, la cui violazione costituisce la condotta del reato di cui all’art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, era stato emesso in conseguenza di un divieto di avvicinamento e di custodia cautelare in carcere sul falso presupposto che egli avesse commesso atti di aggressività e di violenza nei confronti della ex fidanzata rilevando, a sostegno del motivo, che l’imputato aveva prodotto al giudice per le indagini preliminari documentazione attestante l’insussistenza della condotta di reato, venendo revocata, poi, la misura cautelare custodiale. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.