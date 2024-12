Foglio di via e Daspo urbano – Scheda di Diritto

Il foglio di via obbligatorio e il Daspo urbano sono strumenti giuridici finalizzati a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza urbana. Sebbene siano spesso trattati insieme, i due istituti differiscono per natura, destinatari e ambiti di applicazione. Di seguito, analizzeremo le principali caratteristiche di ciascuno, alla luce della normativa e della giurisprudenza.

1. Foglio di via obbligatorio



Il foglio di via obbligatorio è uno strumento previsto dall’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. n. 773/1931. È una misura di prevenzione personale che consente al questore di allontanare un soggetto ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza.



Presupposti

Per l’emissione del foglio di via obbligatorio devono ricorrere i seguenti presupposti:

Pericolosità sociale : il soggetto deve essere ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica o per il mantenimento dell’ordine.

: il soggetto deve essere ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica o per il mantenimento dell’ordine. Permanenza ingiustificata : il soggetto si trova in un comune diverso da quello di residenza senza un valido motivo.

: il soggetto si trova in un comune diverso da quello di residenza senza un valido motivo. Finalità preventiva: l’obiettivo è evitare la commissione di reati o il disturbo alla sicurezza pubblica.

Contenuto e durata

Il foglio di via obbligatorio prevede:

L’ ordine di rimpatrio nel comune di residenza entro un termine stabilito.

nel comune di residenza entro un termine stabilito. L’eventuale divieto di ritorno nel comune da cui il soggetto è stato allontanato per un periodo massimo di tre anni.

Sanzioni

La violazione del foglio di via obbligatorio costituisce reato, punito dall’articolo 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità).



Tutela giurisdizionale

Il destinatario del provvedimento può proporre ricorso al TAR per contestarne la legittimità, soprattutto in relazione alla sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale.