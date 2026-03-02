Con la sentenza n. 7983/2026, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione intervengono su un contrasto giurisprudenziale di rilievo in materia di misure cautelari reali, definendo i presupposti di legittimazione dell’indagato a proporre richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo. La questione centrale riguarda la possibilità per il soggetto sottoposto a indagini di impugnare il vincolo reale anche quando non sia titolare del diritto alla restituzione del bene sequestrato.

La decisione si segnala per la ricostruzione sistematica del rapporto tra legittimazione soggettiva, interesse ad impugnare e funzione del procedimento incidentale di riesame, con importanti ricadute operative nella prassi difensiva.

1. Il contrasto giurisprudenziale

L’art. 322 c.p.p., nel disciplinare il riesame del sequestro preventivo, individua tra i soggetti legittimati l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

La giurisprudenza si era divisa su un punto specifico: l’indagato può proporre istanza di riesame anche se non è titolare del diritto alla restituzione del bene?

Un primo orientamento, di taglio restrittivo, subordinava la legittimazione alla titolarità di una posizione giuridica sostanziale sul bene, ritenendo che, in mancanza di un diritto alla restituzione, difettasse l’interesse concreto richiesto dall’art. 568, comma 4, c.p.p.

Un secondo indirizzo, invece, valorizzava la posizione processuale dell’indagato, riconoscendogli la possibilità di impugnare il sequestro anche in assenza di un diritto dominicale, purché fosse allegato un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo.

Le Sezioni Unite sono state investite proprio per dirimere tale contrasto.

2. Interesse ad impugnare e diritto alla restituzione

La Corte muove da una premessa sistematica: nel processo penale, la legittimazione all’impugnazione e l’interesse ad impugnare costituiscono condizioni autonome, seppur strettamente correlate.

L’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p. non si identifica necessariamente con la titolarità del diritto sostanziale inciso dal provvedimento. Esso deve consistere in una utilità concreta e attuale che l’impugnazione sia idonea a procurare, eliminando un pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

Nel caso delle misure cautelari reali, il sequestro preventivo incide su situazioni giuridiche che possono non coincidere con la proprietà del bene. Il vincolo può, infatti, produrre effetti patrimoniali e processuali anche in capo a soggetti diversi dal formale titolare del diritto alla restituzione.

La Corte chiarisce, quindi, che la categoria dei soggetti legittimati prevista dall’art. 322 c.p.p. non può essere interpretata in modo meccanico o esclusivamente formale, ma deve essere coordinata con il principio generale dell’interesse concreto e attuale.

3. Il principio di diritto

Le Sezioni Unite enunciano il seguente principio: la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo anche quando non sia titolare del diritto alla restituzione del bene, purché alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sul proprio patrimonio o sulla propria posizione giuridica.

Non è, dunque, necessario dimostrare la proprietà o un diritto reale sul bene; è invece indispensabile che l’indagato deduca in modo specifico quale utilità deriverebbe dall’annullamento del sequestro e quale pregiudizio attuale il vincolo determina nei suoi confronti.

Resta esclusa la legittimazione in presenza di un interesse meramente riflesso, eventuale o ipotetico.

4. L’applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, il bene sequestrato era formalmente intestato a una società diversa da quella di cui l’indagato era legale rappresentante. Il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare un’incidenza diretta e attuale del sequestro sulla propria sfera patrimoniale.

In assenza di una allegazione puntuale circa l’interesse concreto alla restituzione, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame, rigettando il ricorso.

5. Ricadute operative per la difesa

La pronuncia assume rilievo pratico significativo. Da un lato, amplia lo spazio di tutela dell’indagato, svincolando la legittimazione dalla rigida titolarità del diritto alla restituzione. Dall’altro, impone un onere di allegazione stringente.

In sede di riesame, la difesa dovrà esplicitare in modo puntuale: la natura dell’interesse fatto valere;

il nesso tra rimozione del vincolo e utilità concreta;

il pregiudizio attuale derivante dal sequestro. La decisione consolida un approccio sostanzialistico alla nozione di interesse ad impugnare e contribuisce a delineare con maggiore precisione i confini del controllo incidentale sulle misure cautelari reali, offrendo un importante punto di riferimento per l’attività difensiva e per l’interpretazione dell’art. 322 c.p.p. in chiave sistematica.

