Sentenze definitive contrastanti: quid iuris?

Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Lamezia Terme (CZ), con propria sentenza, a seguito di giudizio abbreviato del 21/7/2009, condannava A.B . e C.D. ( il primo quale comandante la Polizia Locale e il secondo quale assessore del Comune di XX ) per molteplici ipotesi delittuose di peculato. Più nel dettaglio, il G.U.P. riteneva A.B. responsabile dei reati a lui ascritti in quanto si era appropriato di denaro della P.A., provento di sanzioni per infrazioni al C. di S., violazioni alla normativa edilizia e tasse di occupazione temporanea di suolo pubblico: denaro, secondo l’accusa, ammontante nel complesso a centocinquanta milioni di lire, di cui aveva disponibilità per ragioni di ufficio. Inoltre, sempre secondo l’accusa, si era appropriato di ulteriori cento milioni, sempre dell’Ente territoriale, provenienti dai medesimi fondi, con successiva cessione al sindaco e agli assessori, mediante buoni di anticipazione non regolarmente deliberati. C.D., nella qualità di assessore comunale era stato condannato per avere ricevuto parte dei predetti buoni di anticipazioneper un importo complessivo di circa dieci milioni di lire. Le pene irrogate erano, per A.B., anni due e mesi due di reclusione e per C.D. un anno di reclusione, oltre, per entrambi, al pagamento delle spese processuali con il beneficio della: pena sospesa e non menzione. Seguiva la condanna in solido di entrambi gli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore dell’ ente pubblico, costituitosi parte civile, oltre alle spese di costituzione di parte civile liquidate in euro diecimila, oltre accessori. Avverso la richiamata sentenza veniva proposto gravame dinanzi la Corte d’Appello di Catanzaro, la quale, con sentenza dell’ 11/12/2012, accogliendo parzialmente l’appello interposto ed escludendo, per questo, la contestata ipotesi del reato di peculato, in quanto non si era verificata alcuna appropriazione di somme di denaro, riteneva le condotte contestate sussumibili sotto l’ipotesi del reato di abuso d’ufficio, ex art. 323 cod. pen.. In virtù della riqualificazione giuridica delle condotte, ritenute accertate secondo la Corte d’Appello, il giudice del secondo grado dichiarava n.d.p. perché i reati contestati erano prescritti. Entrambi i prevenuti proponevano ricorso per cassazione, sostenendo la loro assoluta estraneità ai fatti contestati e chiedendo, per questo, l’assoluzione con formula terminativa. La Suprema Corte delle Regole, Sesta Sezione Penale, con sentenza del 27/2/2014, dopo avere rilevato come la Corte territoriale avesse correttamente ritenuto che non fosse assolutamente configurabile il reato di peculato, censurava, ugualmente, il giudice di merito di secondo grado, in quanto lo stesso era inciampato, secondo la S.C., in un evidente errore, ritenendo, in modo non suffragato da puntelli giuridici, che i fatti contestati agli imputati fossero da sussumersi sotto l’ipotesi di reato di cui all’art. 323 cod. pen. Infatti, dopo avere dichiarato come i ricorsi fossero da ritenersi fondati in punto della configurabilità del reato di abuso di ufficio, la S.C. ha rilevato come la contestazione dei fatti poggiasse, in modo generico, su veri e propri assiomi quali: “chiara violazione delle disposizioni regolanti la gestione delle spese pubbliche, lasciando al lettore la individuazione di tali disposizioni , e dei limiti legali di gestione e utilizzo del denaro pubblico, tutti assiomi che travisano il contenuto della norma penale di cui all’art. 323 cod. pen.” (Cass., Sez. VI Penale, sent. n. 247 del 27 febbraio 2014). Sulle premesse sopra brevemente riportate, la S.C. “annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati contestati, così come elencati nell’epigrafe della sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste” . Nelle more dello svolgimento del processo penale, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, su specifica citazione della Procura Regionale-Sede, vocava in giudizio A. B. e C. D., proponendo nei loro confronti e in quelli di altre soggetti ritenuti corresponsabili e giudicati separatamente, domanda risarcitoria per avere essi gestito una consistente parte di risorse pubbliche in modo irregolare in danno, quindi, dell’Ente pubblico. All’esito dell’istruttoria contabile, la Corte dichiarava fondata la citazione della Procura e, quindi, meritevole di accoglimento, per cui A.B. e C.D. venivano entrambi condannati al risarcimento dei danni, alla restituzione delle somme nell’entità sopra dichiarata, nonché alle spese del giudizio. E’ opportuno precisare come nella fase preliminare dell’istruzione del procedimento, la Corte contabile, nella vigenza della disciplina rituale che lo prevedeva, avesse sospeso il procedimento, avendo ritenuto (e questa rappresenta l’unica decisione processualmente corretta intrapresa dal giudice contabile), che la simultanea pendenza nei confronti di A.B. e C.D. del procedimento penale che li riguardava in merito ai medesimi fatti contestati sia dal giudice penale che da quello contabile, costituisse motivo di pregiudizialità , rispetto a quello contabile: da qui la decisione, sua sponte, di sospensione dell’iter procedurale contabile. A distanza di pochissimo tempo, mutata la norma, e mentre il procedimento penale era ancora in corso, il giudice contabile, melius re perpensa, ma sarebbe il caso di dire peius, revocava l’ordinanza di sospensione e proseguiva nell’istruttoria. Avverso tale sentenza di condanna, le parti proponevano appello dinanzi la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, la quale, a distanza di qualche mese dalla ricezione del gravame, emetteva, in data 14 settembre 2012, sentenza tramite la quale rigettava l’appello, condannando gli appellanti alle ulteriori spese del giudizio. Il giudice contabile di seconda istanza chiude il procedimento dinanzi a sé in data 14 settembre 2012 , ossia circa un anno e mezzo prima di quello penale che si chiude in data 27 febbraio 2014 con la sentenza della Cassazione. La sentenza contabile definitiva condanna i convenuti al risarcimento dei danni tramite la restituzione di ingenti somme, mentre il giudice penale, afferma che i predetti non abbiano commesso i fatti contestati tanto che li assolve con formula piena e terminativa perché il fatto non sussiste . Invero, è opportuno rilevare come i fatti addebitati dal giudice contabile siano speculari, e coincidenti con i fatti contestati nel giudizio penale, anzi, a volere essere più precisi, il procedimento contabile è sortito in tempi successivi all’insorgenza di quello penale sulla scia degli accertamenti effettuati da quest’ultimo. Di tale conclamata specularità si ha evidente traccia nella sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, cogliendo l’occasione, rileva come l’unico aspetto che avrebbe potuto interessare il giudice contabile nel procedere, simultaneamente e contemporaneamente, in un giudizio autonomo da radicare entro il confine della sua competenza (ossia la violazione di una norma di contabilità pubblica), appare in tutta la sua illegittimità, in quanto la contestazione effettuata nei confronti di A.B. e C.D. è la seguente: chiara violazione delle disposizioni regolanti la gestione delle spese pubbliche, omettendo del tutto e, si osa dire, deliberatamente, quali siano tali norme facenti parte del diritto contabile positivo vigente, non solo sottraendo, in tale maniera, agli interessati quella potestas defendendi, garantita dalla Carta Costituzionale (il rilievo è della Cassazione), quanto incorrendo in una nullità assoluta e insanabile, a motivo che nel nostro ordinamento giuridico non possono avere diritto di cittadinanza, come, invece, avviene ne I promessi sposi, norme ritenute Innominate o Innominabili. A parte le considerazioni che precedono, il problema di fondo resta, in ogni caso, e si fonda sulla domanda che viene spontaneo porsi: quale delle due sentenze, entrambe definitive (una di assoluzione della Suprema Corte di Cassazione e l'altra di condanna della Corte dei Conti) debba essere eseguita, considerato che esse si elidono a vicenda e che le contestazioni e gli addebiti mossi sono assolutamente gemellari tanto da sembrare fotocopiati? Quid juris? La risposta data dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale tramite l'ordinanza sopra richiamata, fuga ogni dubbio sulla strada da prendere in presenza del diverticulum giuridico sopra prospettato.

2. L’iter processuale di merito sulle sentenze definitive in contrasto