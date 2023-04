Rottamazione cartelle esattoriali: proroga effetti premiali

1. Effetti premiali della rottamazione quater-Sospensione verifiche art. 48 bis



Diviene importante ribadire gli effetti premiali derivanti dalla nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, effetti previsti dal comma 240 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2023. In particolare, mi soffermerò sugli effetti legati ai rapporti tra contribuenti e Pubblica Amministrazione.

In linea generale, in relazione ai carichi definibili inseriti nella domanda di rottamazione:

le procedure esecutive attivate prima dell’invio della domanda, vengono sospese , tranne nell’ipotesi in cui vi sia già stato il primo incanto con esito positivo;

l'Agente della Riscossione non potrà attivare nuove procedure esecutive ;

; non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche esattoriali;

nuove esattoriali; il contribuente ha diritto ad ottenere il DURC regolare;