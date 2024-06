Riqualificazione atti persecutori in molestie: no in presenza di alterazioni di vita

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

2. Riqualificazione atti persecutori in molestie: l’analisi della Cassazione



La Corte di Cassazione analizza il ricorso osservando che in caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza inappellabile e di qualificazione dell’appello come ricorso per Cassazione, “l’atto di impugnazione, per essere delibato in sede di legittimità, deve presentare i requisiti prescritti dall’art. 606 cod. proc. pen. che possono essere interpretati ed affrontati, in base al loro contenuto sostanziale e non solo, sulla scorta della redazione della rubrica anteposta all’esposizione dei motivi, se conformi alle previsioni della legge processuale in tema di proponibilità del relativo mezzo di impugnazione“.

Nel caso di specie, l’atto di gravame promosso dal Pubblico ministero deve essere ritenuto ammissibile perché, al di là dell’erronea indicazione del nome juris, rispetta i requisiti richiesti dal codice di rito.

Appurato ciò, la Suprema Corte analizza il fulcro del ricorso, riprendendo un consolidato principio di diritto secondo il quale “nel delitto previsto dall’art. 612-bis cod. proc. pen., che ha natura abituale, l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fatispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice“.

La Corte osserva che l’atto di impugnazione ha compiutamente illustrato e dato conto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, una delle persone offese ha riferito di vivere con timore di trovarsi davanti l’imputato al momento di accedere in casa, di aver paura di uscire di casa, di vivere male tali stati d’animo e che questi elementi siano posti alla base della scelta di trasferirsi altrove. Le altre persone offese hanno dichiarato di vivere con ansia e paura costante a cagione delle reiterate molestie notturne provocate dall’imputato tra le quali la forzatura della porta d’ingresso di un’abitazione.