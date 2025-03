Ripristino custodia in carcere per miglioramento della salute

1. La questione: ripristino custodia cautelare in seguito ad emissione sentenza di condanna



Il Tribunale per il riesame di Catanzaro respingeva un appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso un’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia in composizione collegiale che, a sua volta, aveva rigettato un’istanza di applicazione a carico dell’imputato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, della più grave misura della custodia cautelare in carcere a seguito della sua condanna, a conclusione del giudizio di primo grado, alla pena di anni diciotto di reclusione per il reato di associazione mafiosa.

In particolare, secondo il Tribunale, la condanna a pena detentiva di severa entità non era sufficiente ad integrare le condizioni per applicare la massima misura perché inidonea da sola come elemento nuovo dimostrare la ricorrenza delle eccezionali esigenze cautelari.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, denunciando, con un unico motivo, inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari sottese al giudizio di colpevolezza, omessa pronuncia e carenza di motivazione in ordine alle ulteriori risultanze documentali in atti.