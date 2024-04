Rinvio pregiudiziale alla Cassazione per decisione sulla competenza per territorio

Rinvio pregiudiziale:la seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24 bis c.p.p., le parti non possono prospettare profili di incompetenza differenti da quelli già illustrati dinanzi al giudice di merito.



Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

1. Il caso

La Corte di Cassazione torna ad esaminare il neoistituto del rinvio pregiudiziale introdotto con la c.d. riforma Cartabia, a seguito della promozione del rinvio pregiudiziale ad opera del g.u.p. presso il Tribunale di Milano.

Nel corso dell’udienza preliminare milanese, riguardante un complesso procedimento penale nel quale venivano contestati agli imputati plurimi reati (tra cui quello di associazione per delinquere), le Difese chiedevano al Giudice di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Milano e domandavano in via gradata la trasmissione degli atti presso la Procura di Potenza, Roma e Brescia. Tali sedi distrettuali venivano individuate in virtù della connessione dei capi di imputazione ascritti nel procedimento milanese con quelle di altri processi penali già pendenti presso i predetti luoghi.

Successivamente, in occasione del giudizio presso la Suprema Corte, le Difese degli imputati eccepivano l’incompetenza del g.u.p. milanese non solo in favore delle citate sedi di Potenza, Roma e Brescia, ma anche di quelle di Messina e Siracusa. Inoltre supportavano la dedotta competenza a favore dell’autorità giudiziaria di Brescia, allegando atti riguardanti un procedimento civile pendente presso la stessa, di cui le parti erano venute a conoscenza successivamente alla udienza preliminare, e pertanto non sottoposti al vaglio del g.u.p. in occasione del rinvio dallo stesso operato.

2. Il “nuovo” rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p.

In seguito alla rimessione della questione con ordinanza dell’8 novembre 2023, i Giudici di Piazza Cavour colgono l’occasione per poter effettuare un breve trattato sulla ratio del neo istituto di cui all’art. 24 bis c.p.p. e per tracciare il perimetro dell’oggetto delle proprie valutazioni ai fini della decisione dell’incompetenza territoriale.

In particolare, è stato evidenziato come detto mezzo sia volto al «raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l’erronea dichiarazione o attribuzione della competenza».

Infatti, attraverso il citato meccanismo viene introdotto un giudizio incidentale volto alla definizione della questione senza che si debba attendere la pronuncia di incompetenza del giudice ai sensi dell’art. 23 c.p.p. o, ancor peggio, che il giudice di appello annulli la sentenza ex art. 24 c.p.p.

3. Il significativo ruolo attribuito al giudice remittente

La Seconda Sezione riconosce il significativo ruolo svolto dal giudice di merito. In particolare viene evidenziato come proprio nella relazione finale della Commissione Lattanzi, tentando di conformare l’azione giurisdizionale ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, si sia proposto di «responsabilizzare il giudice di merito» in sede di valutazione della remissione degli atti alla Suprema Corte, indirizzando il vaglio «solo al cospetto di questioni di una certa serietà», consentendo di evitare una strumentalizzazione dell’art. 24 bis c.p.p.

Ciò posto in termini generali, la Corte sottolinea che ciò che assume rilievo nel giudizio incidentale è l’ordinanza del giudice remittente; costui, ancorché sollecitato dalle parti, assume il compito di inquadrare la questione, stabilendone i confini, rimettendo al Supremo Consesso, come previsto dalla norma, «gli atti necessari alla risoluzione della questione (…)».

La rilevanza del ruolo svolto dal giudice di merito è deducibile non solo dal dato normativo, ma anche dai primi arresti giurisprudenziali secondo i quali il giudice investito della questione non può meramente limitarsi a prendere atto delle eccezioni di incompetenza sollevate dalle parti e della complessità del procedimento, ma deve articolare il rinvio con una dettagliata disamina delle questioni ravvisate in punto di fatto e di diritto, puntualizzando le ragioni che non gli abbiano consentito di risolvere la questione con gli ordinari strumenti processuali.