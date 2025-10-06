Riforma dell’art. 335 c.p.p.: una nuova disciplina per il registro delle notizie di reato

È attualmente all’esame della Camera dei Deputati un progetto normativo, vale a dire il disegno di legge A.C. 2485, con cui si vuole modificare l’art. 335 cod. proc. pen. che, come è noto, regolamenta il registro delle notizie di reato. In particolare, secondo l’intenzione dei firmatari di codesto disegno di legge, la finalità, che si vuole perseguire con esso, consiste nel bilanciare due esigenze (reputate) fondamentali, ossia: “da un lato il diritto ad avvalersi delle garanzie derivanti dall’iscrizione nel registro degli indagati, quali, ad esempio, il diritto di nominare un difensore, la partecipazione a determinati atti, l’informazione di garanzia e l’accesso al registro stesso, dall’altro l’interesse a non subire le conseguenze dannose derivanti dall’iscrizione nel registro”[1]. Orbene, vediamo in cosa consistono codeste modificazioni.
Indice
- 1. Prima novità: esclusa l’iscrizione in presenza di cause di giustificazione
- 2. Il nuovo comma 1-bis.1: accertamenti preliminari entro sette giorni
- 3. Il nuovo comma 1-bis.2: archiviazione immediata in caso di fatto scriminato
- 4. Il nuovo comma 1-bis.3: iscrizione obbligatoria in caso di mancata archiviazione
- 5. Conclusioni: un intervento mirato ma dal forte impatto sistemico
- Note
1. Prima novità: esclusa l’iscrizione in presenza di cause di giustificazione
L’art. 1, co. 1, lett. a), disegno di legge A.C. 2485 stabilisce che “al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, eccettuato il caso in cui sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione»;”.
Di conseguenza, ove tale proposta diventasse norma di legge, il pubblico ministero non sarebbe più tenuto, come richiesto da questo comma 1-bis, a provvedere all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico, laddove sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione, volendosi in tal modo evitare che si sia indagati anche per fatti non perseguibili penalmente, con ciò volendosi rimediare ad una “falla nell’attuale sistema, come disciplinato dal codice di procedura penale”[2].
2. Il nuovo comma 1-bis.1: accertamenti preliminari entro sette giorni
L’art. 1, co. 1, lett. b), disegno di legge A.C. 2485 contempla invece un ulteriore comma, ossia il comma 1-bis.1., ai sensi del quale: “Nel caso in cui sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede immediatamente ad accertamenti preliminari, da concludere entro il termine perentorio di sette giorni, al fine di acclarare la sussistenza di cause di esclusione dell’antigiuridicità del fatto”.
Tal che, per effetto di tale innesto legislativo, si intende concepire un precetto normativo, con cui è previsto “che, in tutti i casi in cui sia ravvisabile una causa di giustificazione relativa alla notitia criminis pervenuta al pubblico ministero, questi debba procedere, entro il termine perentorio di sette giorni, ad accertamenti preliminari, al fine di valutare l’antigiuridicità o la legittimità della condotta e di evitare, se non strettamente necessaria, l’iscrizione nel registro degli indagati”[3].
3. Il nuovo comma 1-bis.2: archiviazione immediata in caso di fatto scriminato
Sempre l’art. 1, co. 1, lett. b), disegno di legge A.C. 2485 stabilisce un altro nuovo comma, cioè il comma 1-bis.2. che statuisce quanto sussegue: “Quando gli elementi acquisiti attraverso gli accertamenti preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 consentono di escludere l’antigiuridicità del fatto, il pubblico
ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 408[1], 409 e 410. In caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 409, il termine di cui al primo periodo del comma 2 è ridotto a quindici giorni”.
Pertanto, alla luce di siffatto precetto normativo, ove il fatto-reato sia scriminato, la pubblica accusa presenta al giudice (delle indagini preliminari) la richiesta di archiviazione e, nel qual caso, si applicano le disposizioni legislative di cui agli articoli 408[4], 409[5] e 410[6] cod. proc. pen. fermo restando che, per quanto concerne l’art. 409 cod. proc. pen., il termine di cui al primo periodo del comma 2, vale a dire quello entro il quale, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, il giudice deve fissare la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, non è di 3 mesi (come stabilito da codesto periodo), ma, per tale ipotesi, sarebbe diminuito a 15 giorni.
4. Il nuovo comma 1-bis.3: iscrizione obbligatoria in caso di mancata archiviazione
Ancora l’art. 1, co. 1, lett. b), disegno di legge A.C. 2485 dispone la previsione di un terzo e ultimo comma, ossia il comma 1-bis.3., che così statuisce: “Quando non chiede l’archiviazione ai sensi del comma 1-bis.2 entro il termine previsto dal comma 1-bis.1, il pubblico ministero iscrive immediatamente la notizia nel registro”.
Quindi, per effetto di questa norma di legge, se la pubblica accusa non chiede l’archiviazione per esclusione dell’antigiuridicità del fatto entro sette giorni da quello in cui sono conclusi gli accertamenti da cui è stata appurata, costui è tenuto a iscrivere immediatamente la notizia del registro (delle notizie di reato).
5. Conclusioni: un intervento mirato ma dal forte impatto sistemico
Queste sono dunque le principali novità che riguardano il disegno di legge qui in esame.
Non resta dunque che attendere se tale progetto normativo verrà poi effettivamente approvato da ambedue i rami del Parlamento.
Note
