Riforma dei reati contro la violenza sessuale l. 66/1996

1. I meriti della riforma



La riforma de qua ha avuto svariati meriti sul piano del diritto sostanziale.

In primo luogo, essa ha fornito una nuova e più idonea collocazione alle fattispecie criminose contrarie alla libertà sessuale, inserendole tra i delitti contro la libertà individuale contenuti all’interno del Libro II, Titolo XII, Capo III del Codice Penale[4]. Infatti, attraverso la legge numero 66 del 1996, non solo sono stati inseriti ben otto nuovi articoli volti a disciplinare la materia de qua ma è stato anche abrogato il Capo I del Titolo IX del Libro II del Codice Penale nonché gli articoli 530, 539, 541, 542, 543 del Codice Penale[5]. Il legislatore, dunque, ha inteso rimarcare che i reati in tema di violenza sessuale non devono avere per oggetto una non meglio identificata moralità pubblica ovvero un ormai evanescente buon costume, ma il bene primario e inalienabile della libertà personale[6]. Invero, il Codice Rocco, nella sua originaria stesura, era molto chiaro nel disciplinare il corpo e la sessualità femminile. Infatti, nella sua visione patriarcale, esso scindeva completamente il corpo e la mente della donna, giacché il corpo della donna – come nella visione di ancien régime – era visto come res di proprietà dell’uomo; non a caso lo scopo ultimo della donna era quello di contrarre matrimonio come anche dimostrato dal fatto che la pena per il ratto a fine di libidine era aggravata nel caso in cui la donna fosse stata coniugata (ex articolo 523 del Codice Penale)[7]. Detta parcellizzazione del corpo femminile era ben visibile all’interno delle originarie previsioni penalistiche, ed, in particolare, nella distinzione tra atti di libidine e di violenza carnale[8].

Indi per cui è possibile affermare che la nuova collocazione prevista con la legge numero 66 del 1996, ha riconosciuto ai delitti di violenza sessuale un posizionamento più aderente con lo spirito dei tempi e ponendo al centro la persona e la sua libertà individuale, e non più la moralità pubblica e il buon costume[9].

In secondo luogo, la legge di riforma ha unificato le fattispecie di “violenza carnale”, dell’articolo 519 del Codice Penale, e di “atti di libidine violenta”, dell’articolo 521 del Codice Penale, nel nuovo delitto di “violenza sessuale” del neo-articolo 609 bis del Codice Penale, il quale presenta una formula ampia e omnicomprensiva[10]. Tale unificazione risulta essere di vitale importanza allo scopo di eliminare modalità di accertamento, spesso umilianti e insidiose nei confronti la persona offesa, volte ad individuare l’esatta fattispecie da applicare al caso concreto[11]. Tali indagini, infatti, sottoponevano le vittime ad una esperienza traumatica, motivo per il quale erano spesso responsabili dell’atteggiamento riluttante delle donne a denunciare le violenze subite[12]. Grazie alla legge di riforma – ma soprattutto grazie alla prassi giurisprudenziale evolutiva antecedente e ispiratrice della riforma stessa – oggi sotto il termine “atti sessuali” sono ricomprese tutte le pratiche di congiungimento carnale nonché tutte le altre forme di comportamenti libidinosi[13].

In terzo luogo, grazie alla riforma de qua è stato introdotto il reato di violenza sessuale di gruppo all’articolo 609 octies del Codice Penale.

In quarto luogo, la legge di riforma attraverso l’introduzione dell’articolo 609 quater del Codice Penale ha previsto l’incriminazione degli atti sessuali – violenti e abusivi – nei confronti dei minori[14]. La riforma in questione si è resa necessaria a causa dell’obsolescenza della disciplina originaria prevista all’interno del Codice Rocco ed in particolare all’interno dei suoi articoli 519, comma secondo, numero uno e 520, i quali prevedevano de facto la criminalizzazione delle manifestazioni sessuali tra minori[15].

In quinto luogo, la riformulazione della fattispecie della corruzione di minori nel neo-articolo 609 quinquies del Codice Penale che sostituisce l’ormai anacronistica disposizione dell’articolo 530 del Codice Penale[16].

In sesto luogo, la previsione, all’interno dell’articolo 609 ter del Codice Penale, di una serie di aggravanti – poi ulteriormente ampliate – nel caso in cui gli atti sessuali siano commessi: su minore di anni quattordici; mediante uso di armi, narcotici, stupefacenti o altre sostanze; mediante simulazione delle qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizi o da parte di persona travisata; su di una persona sottoposta alla limitazione della libertà personale; nei confronti di chi non abbia compiuto diciotto anni nel caso in cui il colpevole sia l’ascendente, il genitore o il tutore; all’interno o in prossimità di un istituto di istituzione o formazione frequentato dalla persona offesa; su donna in stato di gravidanza; nei confronti del coniuge e così via[17].



Potrebbero interessarti anche: