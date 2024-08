Riforma Cartabia: protocolli di Ancona per diritto di famiglia

1. Il Protocollo 140: linee guida per i curatori speciali dei minori e i coordinatori genitoriali



Il Protocollo 140, nell’ambito della riforma Cartabia, stabilisce linee guida per i curatori speciali dei minori e i coordinatori genitoriali, mirate a proteggere i diritti dei minori nei procedimenti familiari. Esso enfatizza l’uso di un linguaggio chiaro e accessibile per interagire con i minori, la promozione di incontri preparatori per chiarire il processo e il ruolo del curatore, e fornisce indicazioni per la gestione delle informazioni sensibili. Il protocollo sottolinea inoltre l’importanza del coordinatore genitoriale nel facilitare la comunicazione tra i genitori e nell’aiutarli a redigere piani genitoriali focalizzati sul benessere dei figli, riducendo i conflitti e promuovendo soluzioni consensuali.