Mantenimento figli maggiorenni: obbligo economico e limiti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329/2025, depositata il 10 febbraio, ha affrontato una questione di particolare rilievo in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il nodo centrale della decisione riguarda il diritto del genitore collocatario di scegliere se adempiere all’obbligo di mantenimento accogliendo il figlio in casa oppure se versare un contributo economico. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.

Corte di Cassazione -ordinanza n. 3329 del 10-02-2025 3329.2025^.pdf 394 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il caso sottoposto alla Corte

La vicenda giudiziaria trae origine da un contenzioso tra un giovane studente universitario e la madre, genitore collocatario dopo il divorzio. Il figlio, iscritto alla facoltà di Farmacia, aveva scelto di trasferirsi in un’abitazione indipendente e aveva chiesto un assegno di mantenimento da entrambi i genitori, in proporzione alle loro capacità economiche.

Il Tribunale di Torino aveva riconosciuto tale diritto, ma la madre, in sede di appello, aveva contestato l’obbligo di corrispondere l’assegno, sostenendo di aver sempre offerto al figlio la possibilità di vivere con lei. La Corte d’Appello le aveva dato parzialmente ragione, revocando l’assegno e imponendole solo la partecipazione alle spese straordinarie.

Di fronte a questa decisione, il figlio ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente applicato le norme sugli alimenti (art. 443 c.c.), anziché quelle sul mantenimento dei figli maggiorenni (artt. 315-bis, 337-ter e 337-septies c.c.). Il ricorrente ha inoltre sottolineato che la decisione non teneva conto del principio di proporzionalità nella ripartizione dell’onere economico tra i genitori. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.

FORMATO CARTACEO I nuovi procedimenti di famiglia L’opera, dal taglio agile ed operativo, si propone di offrire al professionista una guida ragionata per gestire le fasi cruciali del contenzioso familiare, così come novellato dalla cd. “Riforma Cartabia”, concentrandosi su quattro temi nodali: atti introduttivi, prima udienza, fase istruttoria, cumulo delle domande di separazione e divorzio. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto una “bussola giuridica e processuale” per orientarsi tra le novità legislative e i risvolti applicativi, senza trascurare gli orientamenti giurisprudenziali. Il volume, aggiornato al D.Lgs. 164/2024, che apporta alcuni correttivi alla Riforma Cartabia, può contare su un approccio sistematico, concreto e innovativo, grazie all’apporto delle Autrici, avvocate e magistrate, le quali hanno partecipato alla redazione della Guida in una sorta di dialogo interdisciplinare, individuando gli argomenti processuali e sostanziali salienti nella materia, permettendo, altresì, di mettere a fuoco anche eventuali orientamenti e prassi virtuose. Ida Grimaldi, Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense. Ida Grimaldi | Maggioli Editore 2025 22.80 € Scopri di più

2. Mantenimento e assegno alimentare: una distinzione fondamentale

La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non può essere assimilato al semplice obbligo alimentare. L’art. 443 c.c. stabilisce che chi è obbligato agli alimenti può scegliere tra l’accoglienza in casa o il versamento di un assegno, ma tale previsione non si applica al mantenimento dei figli.

Il mantenimento ha un contenuto molto più ampio rispetto agli alimenti: non si limita a vitto e alloggio, ma comprende anche spese per istruzione, formazione professionale, attività ricreative e tutto ciò che concorre alla crescita armonica del figlio. Di conseguenza, il genitore non può decidere unilateralmente di adempiere accogliendo il figlio in casa, poiché il mantenimento deve essere valutato nel suo complesso e in base alle esigenze del giovane.

3. Il principio di proporzionalità tra i genitori

Un altro punto chiave della sentenza riguarda il principio di proporzionalità previsto dall’art. 337-ter c.c. La Corte ha ribadito che il mantenimento deve essere suddiviso tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche. Nel caso in esame, il figlio ha contestato il fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuto sufficiente l’assegno versato dal padre, senza considerare se la madre fosse in grado di contribuire ulteriormente.

La Cassazione ha sottolineato che il giudice deve effettuare una valutazione complessiva delle risorse economiche di entrambi i genitori, tenendo conto del tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza familiare. Non è sufficiente che un solo genitore si faccia carico del mantenimento, se l’altro ha la possibilità di contribuire.



Potrebbero interessarti anche: Assegno unico e universale per i figli a carico: maggiorazioni per figli maggiorenni e genitori separati

Mantenimento figli maggiorenni: ulteriore stretta della Suprema Corte

La tutela dei figli maggiorenni con handicap grave nella crisi familiare

4. L’accoglimento del ricorso e le conseguenze della decisione

In accoglimento del ricorso del figlio, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e stabilito due principi di diritto fondamentali: Il mantenimento dei figli maggiorenni non può essere assimilato agli alimenti , pertanto il genitore non può unilateralmente decidere di adempiere accogliendo il figlio in casa anziché versare un contributo economico .

, pertanto il genitore decidere di adempiere accogliendo il figlio in casa anziché versare un . Il principio di proporzionalità impone una valutazione delle risorse di entrambi i genitori, per garantire che il mantenimento sia equamente distribuito e adeguato al tenore di vita del figlio. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello per una nuova valutazione della situazione economica dei genitori e una rideterminazione dell’assegno di mantenimento.