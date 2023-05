Riforma Cartabia: il “nuovo” comma 2-bis dell’art. 122 c.p.

Il comma 2-bis

Come appena accennato, è adesso stabilita, per effetto di questo nuovo comma, una nuova modalità di deposito della procura speciale.

Infatti, se prima era previsto un deposito “cartaceo”, adesso, invece, è richiesto che ciò avvenga “con il nuovo sistema dei depositi telematici” (così: la relazione illustrativa) “conformemente all’art. 111-bis c.p.p.” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, in sistemapenale.it, p. 12) il quale a sua volta, come abbiamo già avuto di vedere in un precedente scritto, sempre edito su diritto.it, (A. DI TULLIO D’ELISIIS, Riforma Cartabia: “nuovi” articoli 111-bis e 111-ter c.p.p., 23/02/2023), prevede il modo, attraverso il quale procedere al deposito telematico, nei seguenti termini: “1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis[1], in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.

“Si è così previsto che la procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità (per l’appunto ndr.) previste dall’art. 111bis c.p.p., salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria” (così: la relazione illustrativa).

Ciò posto, per quanto concerne siffatto obbligo, nel silenzio della norma, si pone il problema di capire chi debba provvedere a codesta conservazione.

Orbene, ad avviso di chi scrive, tale compito spetta a colui a favore del quale è rilasciata questa procura speciale, essendo questi, proprio perché il destinatario della procura, colui che è tenuto a conservare tale originale.

Inoltre, non essendo prevista alcuna conseguenza nel caso in cui codesto originale analogico non venga esibito, perlomeno alla stregua di quanto previsto dalla norma giuridica qui in commento, va da sé che, sempre secondo lo scrivente, tale omissione non dovrebbe inficiare la validità della procura in questione.