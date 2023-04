Riforma Cartabia: “nuovi” articoli 335-bis e 335-ter c.p.p.

L’art. 15, co. 1, lett. b), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 prevede, come appena visto, l’inserimento di un ulteriore articolo, numerato 335-bis, e rubricato “Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi”, ai sensi del quale: “1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”. Tale statuizione di legge, così formulata, quindi, “circoscrive, all’ambito del procedimento penale, la rilevanza della valutazione compiuta dal Pubblico ministero al momento dell’iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all’articolo 335 del codice di rito” (GPDP, Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, 17/09/2022), essendo ivi stabilito “che l’iscrizione nel registro degli indagati non può «da sola» produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 66), fermo restando che codesto principio “può essere derogato (con conseguente possibilità, ad esempio, della sospensione del servizio o dell’attivazione di un procedimento disciplinare), a norma dell’art. 110-quater disp att. cod. proc. pen., nei casi in cui l’indagato sia sottoposto ad una misura cautelare personale o il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, op. cit., p. 66 e p. 67). “E’ evidente peraltro, tenuto conto del tenore della nuova disposizione di cui all’articolo 335-bis c.p.p., che, ove non ricorrano dette specifiche ipotesi, l’autorità amministrativa o civile potrà tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p.” (così: la relazione illustrativa).

2. Il “nuovo” art. 335-ter cod. proc. pen.