La riduzione unilaterale del canone – Scheda di Diritto

Il contratto di locazione, come qualsiasi altro contratto, è regolato dal principio di vincolatività contrattuale sancito dall’art. 1372 c.c. Una volta sottoscritto, le obbligazioni pattuite tra le parti devono essere rispettate, salvo consenso contrario. Pertanto, il conduttore non può unilateralmente modificare l’importo del canone senza incorrere in un inadempimento contrattuale.

2. Riduzione del canone: normativa di riferimento



Il nostro ordinamento prevede alcune disposizioni che possono legittimare una riduzione proporzionale del canone, ma solo in circostanze specifiche:



2.1. Impossibilità parziale della prestazione (art. 1464 c.c.)

Quando il conduttore subisce una limitazione nel godimento dell’immobile per cause non imputabili alla sua condotta, può invocare l’art. 1464 c.c., che stabilisce il diritto alla riduzione della prestazione proporzionale al mancato godimento. Questo principio trova applicazione, ad esempio, in presenza di:

Vizi dell’immobile che ne riducono l’utilizzo (es. infiltrazioni, difetti strutturali);

che ne riducono l’utilizzo (es. infiltrazioni, difetti strutturali); Eventi eccezionali (es. calamità naturali, pandemia) che limitano la possibilità di utilizzare l’immobile.

2.2. Vizi dell’immobile (art. 1578 c.c.)

Ai sensi dell’art. 1578 c.c., se l’immobile locato presenta vizi tali da diminuirne significativamente l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può chiedere una riduzione del canone proporzionale alla diminuzione dell’utilità del bene. La giurisprudenza ha chiarito che questa norma si applica solo ai vizi preesistenti o sopravvenuti che non siano stati causati dal conduttore.