Richiesta di rescissione del giudicato: cosa si deve allegare?

1. La questione: mancata considerazione delle argomentazioni sostenute nella richiesta di rescissione del giudicato



La Corte di Appello di Potenza respingeva un’istanza di rescissione del giudicato.

In particolare, il giudice dell’esecuzione riteneva che non vi fosse prova che l’imputato fosse stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti normativi, né che l’istante avesse fornito nessun elemento per individuare quando, ed in che modo, fosse venuto a conoscenza della sentenza di primo grado.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell'istante ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché, a suo avviso, l'ordinanza impugnata non aveva preso posizione, in realtà, sulla istanza presentata dal condannato.