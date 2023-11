Revoca sospensione pena: necessario acquisire il fascicolo

Il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena per violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen.

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 164, co. 4)

Volume consigliato: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 43521 del 28-06-2023 sentenza-commentata-art.-6-70.pdf 113 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: la revoca del beneficio

La Corte di Appello di Roma revocava, in executivis ed in adesione alla richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena di un anno e sette mesi di reclusione, applicata al condannato con sentenza emessa nel 2021 e divenuta irrevocabile lo stesso anno.

Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa del condannato con cui si eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché, a suo avviso, il giudice dell’esecuzione non aveva adempiuto all’onere — imposto da consolidata giurisprudenza di legittimità — di acquisire il fascicolo processuale relativo al procedimento nell’ambito del quale il beneficio della cui revoca era stato riconosciuto, al doveroso fine di accertare se l’esistenza del precedente ostativo fosse o meno nota al giudice del merito.

Potrebbero interessarti anche: Revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, n. 1 c.p.

Omessa pronuncia su richiesta di sospensione condizionale della pena

Subordinazione sospensione condizionale della pena

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto meritevole di accoglimento.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione alla luce di quel consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018).

Il Supremo Consesso, pertanto, annullava l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.

3. Conclusioni

La decisione in oggetto desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena per violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen..

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che per l’appunto il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.

Dunque, ove il giudice di merito non proceda a siffatta acquisizione, si può ricorrere per Cassazione, come avvenuto nel caso di specie.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Volume consigliato

L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.

Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e quello previsto in materia di responsabilità degli enti.

Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.