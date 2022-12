La retribuzione, natura e requisiti: leggere la busta paga

La retribuzione, natura e requisiti. I conti tornano sempre se sappiamo leggere la busta paga.

(a cura della Dott.ssa Francesca Levato, ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Roma .Quanto contenuto nel presente articolo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non importa alcun coinvolgimento da parte dell’amministrazione di appartenenza)



“A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l’esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato”. Così diceva Paolo Borsellino, ma prima di porci questo esame di coscienza, ognuno di noi si pone il dilemma di capire che tipo di busta paga abbiamo (quella a cipolla? la prendi, la guardi e ti metti a piangere?; quella dietetica: ogni mese quella che mi fa mangiare meno?; busta atea: ormai si dubita della sua esistenza; busta magica: si fanno un paio di movimenti e pluff..sparisce!!;non busta tormento: non si sa quando viene né quanto dura!).



Sta per arrivare il freddo Natale e con esso la agognata tredicesima; ogni mese finalmente arriva lo stipendio (quando siamo fortunati), ma la somma ricevuta è diversa da quella che ci si aspettava .. ma quante tasse si pagano? Molto spesso la busta paga è un concentrato di sigle, diciture, numeri complicati che dissuadono dalla lettura nel dettaglio e così si cerca il “NETTO” … e se poi questo “netto” è basso? Se le trattenute/detrazioni sono tante? Se le competenze sono poche? Ma i permessi dove sono finiti? Ma quante ferie ancora restano? TFR che enigma!! …e se poi i conti non tornano? Ma che livello sono? Cosa posso fare? ..Oddio, crisi nera: c’è un conguaglio! Ma sappiamo leggere davvero la busta paga? Non abbiamo mai il tempo di soffermarci a guardare la busta paga, meglio e presto si fa recarsi al bancomat e leggere l’accredito .. per poi restarci male se i conti non tornano. Poi, quando ci assalgono i primi dubbi veniamo assaliti da mille altri pensieri e impegni, sino a lasciare andare il dubbio nel più lontano oblìo .. !

Saper leggere una busta paga è ciò che tutti vorremo saper fare: tutti vorremo aver chiare quelle sigle e dare una giustificazione precisa ad una trattenuta incognita. Con questo approfondimento offriamo l’occasione per capire, imparare, chiedere quanto più ci è oscuro in tema di busta paga.

Solo se si hanno chiare alcune voci indicative e fondamentali allora si che possiamo fare ciò che Borsellino auspicava: un esame di coscienza accurato ed allora possiamo dire se quello stipendio lo abbiamo guadagnato o meno, senza limitarci a stampare la ricevuta al bancomat!

Allegato Busta paga 437kB