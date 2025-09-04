Categorie principali
Preparazione dell’esame avvocato 2025-2026, a cura di Marco Zincani

Tutti i volumi sono pensati per una completa e puntuale preparazione alle prove dell’esame di abilitazione alla professione forense.

Redazione 04/09/25

SCUOLA ZINCANI e MAGGIOLI EDITORE

La Collana Esame Forense, ideata per la preparazione alle prove dell’esame da avvocato 2025/2026, offre un supporto completo e aggiornato per affrontare con successo la redazione di atti giudiziari nelle principali aree del diritto civile e penale .
Ogni volume, curato dall’Avv. Marco Zincani, Direttore Scientifico di Formazione Giuridica, segue un percorso ragionato che analizza gli atti d’esame più frequenti, proponendo tracce dettagliate, esercizi guidati e schemi di inquadramento.
Aggiornata alle più recenti novità normative, inclusi i decreti correttivi cd. “Cartabia” e “mediazione”, la collana offre agli aspiranti avvocati strumenti pratici per comprendere le strutture logiche degli atti, integrando riferimenti essenziali di diritto sostanziale e processuale. Il metodo redazionale, affinato attraverso anni di esperienza e adottato da migliaia di candidati in tutta Italia, garantisce risultati unici nel panorama nazionale, rendendo questi volumi una risorsa indispensabile per la preparazione all’esame.
Tutti i volumi sono pensati per una completa e puntuale preparazione alla prima prova scritta d’esame, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e diritto processuale, in materia scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Per ricevere aggiornamenti e materiali per la preparazione, unisciti anche al gruppo Telegram dedicato, dove vengono inviati aggiornamenti e spunti per la preparazione!

Esame avvocato 2025-2026: i libri consigliati

Guarda anche i nostri contenuti sull’esame 2025-26

Redazione

