Responsabilità sanitaria rischio clinico e valore della persona

Fascicolo I – Semestrale (1.10.2022)



Grazie al coordinamento del Prof. Giuseppe Cassano, presentiamo il fascicolo, scaricabile in allegato in PDF, che raccoglie contributi di alto profilo e segnalazioni delle più recente e significativa giurisprudenza.



Questi i temi trattati:

• LINEE EVOLUTIVE DEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO

di Giovanni Canzio

• LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI INIZIO MILLENNIO. IL CASO DEL NUOVO ART. 2086 C.C. IN TEMA DI

RESPONSABILITÀ DI IMPRENDITORE E AMMINISTRATORI (ANCHE IN AMBITO SANITARIO)

di Francesco Di Ciommo

• DALLA CHANCE INDIVIDUALE ALLA CHANCE COLLETTIVA NELLA RESPONSABILITÀ MEDICA (E NON SOLO)

di Bruno Tassone

• ALL OR NOTHING NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA. ANALISI CRITICA

di Luigi Viola

• CONTRATTO E COVID

di Marco Rossetti

• SICUREZZA DELLE CURE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NELLA LEGGE GELLI-BIANCO

di Mirko Faccioli

• DATI SANITARI NELL’ERA DIGITALE. VERSO UNO SPAZIO EUROPEO DEI DATI SANITARI

di Giovanna Capilli

• L’ARBITRATO NEL SISTEMA ALTERNATIVO DELLE CONTROVERSIE

di Carmine Punzi

• IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

di Alberto Cisterna

• RESPONSABILITÀ DA FOLLOW UP NELLA CHIRURGIA ONCOLOGICA

di Samantha Caminiti

• LA RESPONSABILITÀ PER “COLPA MEDICA” A CINQUE ANNI DALLA LEGGE GELLI-BIANCO

di Fabio Basile e Pier Francesco Poli

• UNA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI OPERATORI SANITARI (ART. 590-

SEXIES C.P.)

di Cristiano Cupelli

• SPUNTI DI RIFLESSIONE PER IL PENALISTA DI FRONTE ALL’UTILIZZO DELLA ROBOTICA NELLA MEDICINA

di Lorenzo Picotti

• MODELLI 231 E RISCHIO BIOLOGICO NELLA STAGIONE POST-PANDEMICA

di Luca Lupária e Chiara Padovani

• LA COLPA PENALE SUL BANCO DI PROVA DELLA PANDEMIA DA COVID-19

di Antonella Massaro

• NECESSITÀ SANITARIE VERSUS PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEL DIRITTO PENALE FARMACEUTICO

di Francesco G. Catullo

• LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA SANITARIA

di Vittorio Raeli

• TELEMEDICINA E FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

di Alfonso Contaldo

• PROFILI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEL RICORSO ALLE MODALITÀ ALTERNATIVE DI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

di Arturo Iadecola

GLI OSSERVATORI DI GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE CIVILE (a cura di Giacomo Travaglino)

IL MERITO (a cura di Giuseppe Cassano)

CASSAZIONE PENALE E MERITO (a cura di Francesco G. Catullo)

CONSIGLIO DI STATO E TAR (a cura di Maurizio Santise)

CORTE DEI CONTI (a cura di Arturo Iadecola)

Direttore scientifico

Giuseppe Cassano

Vicedirettori

Francesco Lauri

Francesco Angelini

Francesco Barucco

Caterina Brambilla

Comitato Scientifico

Fabio Addis

Maria A. Astone

Fabio Basile

Rocco Blaiotta

Mirzia Bianca

Alberto Cadoppi

Ilaria A. Caggiano

Michele Caianiello

Giovanni Canzio

Giovanna Capilli

Andrea Carinci

Paolo Cendon

Alberto Cisterna

Renato Clarizia

Giovanni Comandè

Claudio Consolo

Cristiano Cupelli

Enrico Del Prato

Astolfo Di Amato

Filippo Dinacci

Francesco Di Ciommo

Fabio Elefante

Francesco Fimmanò

Massimo Franzoni

Tommaso E. Frosini

Alberto M. Gambino

Lucilla Gatt

Arturo Iadecola

Bruno Inzitari

Luigi Kalb

Luca Lupária

Adelmo Manna

Antonella Marandola

Michel Martone

Pier Giuseppe Monateri

Antonio Musio

Angelo G. Orofino

Lorenzo Picotti

Nicola Pisani

Francesco Pizzetti

Dianora Poletti

Carmine Punzi

Lucia Risicato

Marco Rossetti

Piero Sandulli

Maurizio Santise

Giorgio Spangher

Pasquale Stanzione

Claudio Scognamiglio

Bruno Tassone

Raffaele Torino

Giacomo Travaglino

Mario Trimarchi

Antonio F. Uricchio

