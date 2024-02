Responsabilità civile e liquidazione del danno

2. L’atto illecito



Per atto illecito in senso generale dobbiamo intendere ogni violazione da parte di un soggetto di una disposizione legislativa

Per illecito civile, in senso proprio, dobbiamo intendere l’atto di un soggetto che, con dolo o colpa, causa un danno ingiusto a terzi e che obbliga chi lo ha commesso al risarcimento dello stesso. L’atto illecito, contrariamente al contratto, è atipico nel senso che la legge non ne prevede figure tipiche come avviene per i contratti.

Passiamo ora a esaminare la struttura dell’atto illecito come si evince dall’art.2043 c.c.

Gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art. 2043 c.c. , consistono: nella condotta del soggetto autore dell’illecito, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008) connotato quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela.

a) la condotta del soggetto

La condotta del soggetto autore dell’illecito può consistere in un comportamento commissivo o omissivo.Essa è sempre connotata dall’elemento del dolo o della colpa ;in particolare la c.d. colpa contrattuale richiede la preesistenza di un’obbligazione specifica tra le parti che nasce il più delle volte da un contratto ma può nascere da un atto unilaterale o direttamente dalla legge mentre la colpa extracontrattuale consiste nella violazione del dovere giuridico del neminem ledere, nasce da negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline ( art. 43 c.p.)

b) il nesso causale tra la condotta e l’evento di danno

La struttura dell’illecito civile è contigua alla struttura dell’illecito penale per cui per individuare gli elementi costitutivi della fattispecie deve spesso farsi ricorso ai principi e alle norme dell’ordinamento penale, così gli artt. 41 e 42 c.p. per il nesso di causalità; all’art.43 per il concetto di dolo e colpa.

Sul nesso di causalità vige il principio dell’equivalenza delle cause ( ex.art 41 c.p.) e il principio più restrittivo ( attenuatore) della causalità adeguata /causalità efficiente

Vedi e multis:

< In tema di nesso di causalita’ ex art. 1223 c.c., tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui all’art. 41, comma 2, c.p., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni; di guisa che, per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in mancanza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe ugualmente verificato senza quell’antecedente.> Cassazione civile sez. III, 13 settembre 2000, n. 12103.

<In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altrose il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili.> Cass 07 luglio 2009, n. 15395.)

· Vige altresì il principio probabilistico-statistico

Vedi e multis :

<La causalità in materia civilistica deve essere distinta dalla causalità in materia penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del `più probabile che non’, mentre nel processo penale opera la regola della prova `oltre il ragionevole dubbio’, stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile.>Trib. di Reggio Emilia 27 febbraio 2014 n. 338.)

<Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non” > Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619.

· La verifica del nesso

<E’ dunque causa penalmente rilevante ( ma il principio stabilito dal codice penale si applica anche nel distinto settore della responsabilità civile, a differenza di quanto avviene per il diritto anglosassone enordamericano) la condotta umana, attiva o omissiva che si pone come condizione ‘necessaria ’- conditio sine qua non- nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato. La verifica della causalità postula il ricorso al giudizio ‘controfattuale’, articolato sul condizionale congiuntivo ‘se….allora…’ ( nella forma di un periodo ipotetico dell’irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è contrario ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale ‘doppia formula’ nel senso che: a) la condotta umana ‘ è ‘ condizione necessaria dell’evento se ,eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana ‘ non è’ condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente, mediante il medesimo procedimento, l’evento si sarebbe egualmente verificato).> Cass. Sez. Un. 10 luglio2002- 11 settembre 2002, n. 30328 ( c.d. sentenza Franzese).

c) natura del danno

E’ consolidato il principio che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha natura riparatoria e non sanzionatoria

Il danno può configurarsi come danno patrimoniale o danno non patrimoniale.

A sua volta il danno patrimoniale può configurarsi come danno emergente o lucro cessante.( art.1223 c.c.).

Il danno non patrimoniale consiste nel danno alla persona nel suo duplice aspetto del dolore interiore e della significativa alterazione della vita quotidiana e più precisamente:

a) per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato[ art.138 d.lgs.7/9/2005 n.209 come modificato da legge 4 agosto 2017 n. 124] e viene liquidato con una somma di danaro a tale titolo e con un’ ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale,perché non aventi base organica,rappresentati dalla sofferenza interiore(quali ad es. il dolore dell’animo,la vergogna,la disistima di sé,la paura la disperazione) v. Cass n.7513/2018;

b) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione alla salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi cosituzionalmente tutelati,va liquidato non diversamente che nel caso del danno biologico,tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stesssa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme , id est il danno morale interiore) quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.

La prova del danno

Il danno di qualunque natura esso sia va provato sia nell’an debeatur che nel quantum .

In particolare nel caso del danno non patrimoniale la prova può essere data anche attraverso presunzioni o nozioni di comune esperienza.

d) La liquidazione del danno

La forma normale di risarcimento è quella in danaro. o «per equivalente», come si esprime la legge (art. 2058, 2^ co). Usato per la riparazione dei danni , il danaro si conferma come unità di misura dei valori tutelati nel sistema, capace di applicazione particolarmente agevole e spedita. Il risarcimento in danaro o per equivalente si fa col pagamento di una somma, secondo la valutazione che ne compie il giudice con riguardo al momento della liquidazione.V. Rescigno Manuale del diritto privato italiano, ed. Jovene 1990 pag 754

Nel caso del danno patrimoniale il danno va liquidato: quanto al danno emergente il giudice dovrà comparare la situazione prodottasi col danno con la situazione antecedente; nel caso del lucro cessante vi sono più difficoltà.In tal caso il giudice terrà conto anche degli elementi forniti dalla parte.

In caso che non possa determinarsi il danno esattamente si potrà procedere secondo equità ( art.1226 c.c.).

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale la liquidazione potrà avvenire in modo diverso a seconda della natura del danno, prevalentemente con l’uso di tabelle o quelle romane o quelle milanesi con l’avvertenza che considerata la diversità dei metodi di valutazione seguiti dai vari uffici giudiziari, la Corte di Cassazione, con le sen­tenze Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, Cass. 30 giugno 2011, n. 14402, Cass. 13 luglio 2011, n. 15373, ha stabilito che i criteri da utilizzare per la liquidazione dei danni alla persona debbono essere uniformati sul territorio nazionale, con applicazione della griglia di valori indicata nella ver­sione più aggiornata delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, relative all’invalidità sia temporanea che per­manente.

Nel caso di danno alla persona :in particolare nel caso di infortunio sul lavoro si useranno nel caso di lesione permanenti le tabelle delle menomazioni previste dal D.Lgs. n.38/2000 e in caso di responsabilità del datore di lavoro le tabelle milanesi. In particolare < va rilevato che, per costante giurisprudenza, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell’azione risarcitoria di quest’ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell’art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda l’ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica.

Invece – in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte cost. n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell’assicuratore – tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all’art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro> ( tra le tante, Cass. 19.01.2015 n.777);

nel caso di sinistro stradale, secondo il c.d. codice delle assicurazioni, per le lesioni micropermanenti (lesioni sotto i 10 punti) secondo la tabella contenuta nell’art. 139 dello stesso ,per le lesioni macropermanenti ( lesioni da 10 a 100 punti) secondo le tabelle milanesi; nel caso di errore medico il danno viene liquidato come nel caso del sinistro stradale; le tabelle milanesi includono il danno relazionale e il danno morale ( esposti da ultimo separatamente) e l’eventuale personalizzazione .

Nel caso di lesione di altri diritti costituzionali secondo equità ex art.1226 c.c..

Si ricorda infine che il 13 gennaio 2024 il Mise ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di d.P.R. che porterà all’introduzione della Tabella Unica Nazionale per i danni non patrimoniali da macrolesioni nei sinistri stradali,Importante novità sarà che anche il danno morale verrà liquidato col sistema a punto che verrà incrementato in via percentuale e progressiva..

In sintesi.

La responsabilità civile consiste in un complesso sistema di norme che prevedono e regolamentano la responsabilità di un soggetto che ,con colpa o dolo, compia un atto illecito e prevede il risarcimento del danno da esso causato e si articola in due fattispecie ,quella della responsabilità contrattuale e quella della responsabilità extracontrattuale e prevede il risarcimento integrale del danno arrecato sia patrimoniale che non patrimoniale.