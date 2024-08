Regolamenti comunali -Scheda di Diritto

4. Iter di formazione



Proposta: Può essere presentata dal Sindaco, dalla Giunta o da un singolo consigliere.

Esame e Discussione: La proposta viene esaminata dalle commissioni consiliari competenti e successivamente discussa in Consiglio Comunale.

Approvazione: Il regolamento è approvato a maggioranza dei consiglieri presenti.

Pubblicazione: Dopo l’approvazione, il regolamento deve essere pubblicato all’albo pretorio del Comune per acquisire efficacia.

Entrata in Vigore: Generalmente, entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, salvo diversa disposizione.